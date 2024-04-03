Українці обрали найкращий мобільний банк (результати FinAwards) — Finance.ua

Українці обрали найкращий мобільний банк (результати FinAwards) Сьогодні 20:00 — Фінтех і Картки

Українці обрали найкращий мобільний банк (результати FinAwards)

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий мобільний банк

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкращий мобільний банк». Це звання отримали фінансові продукти та банки, які ефективно та зручно впроваджує мобільні технології для надання фінансових послуг та обслуговування клієнтів.

Експертне журі перевірило додатки українських банків за 30 критеріями, до цих оцінок додали результати глядацького голосування на сайті конкурсу і сформували трійку лідерів.

Sense Bank та А-Банк. «Срібло» отримав ПриватБанк. Третє місце у номінації розділили одразу два банки —«Срібло» отримав

monobank | Universal Bank. А перемогу та звання найкращого мобільного банку отримав додаток від

Керівниця відділу клієнтської підтримки компанії Avans Credit Тетяна Лиховид (ліворуч) та заступниця голови правління АТ «Універсал Банк» Юлія Акуленко з нагородою на FinAwards (праворуч)

Про переможця. Бета-тестування додатка monobank почалося у жовтні 2017-го. У процесі брали участь близько 18 тис. користувачів.



Офіційний вихід monobank на ринок відбувся 22 листопада.



Детальніше про історію monobank — першого в Україні банку без відділень — ми писали Бета-тестування додатка monobank почалося у жовтні 2017-го. У процесі брали участь близько 18 тис. користувачів.Офіційний вихід monobank на ринок відбувся 22 листопада.Детальніше про історію monobank — першого в Україні банку без відділень — ми писали у статті за посиланням.

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Додаток від monobank зручний тим, що за його допомогою можна робити зі своїми з грошима все що завгодно лише за кілька натискань на екран смартфона. До речі, цей додаток має кілька зручних фішок, про які ви могли не знати.

Наразі monobank має понад 8,2 млн активних користувачів.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні та Payforce — група компаній, яка є розробником комплексних фінтех-рішень з забезпеченням повного циклу розробки, підтримки, токенізації та надання трансакційних сервісів вже понад 9 років.

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