Найкращі кредитки в Україні: ТОП-3 картки за версією FinAwards — Finance.ua

Найкращі кредитки в Україні: ТОП-3 картки за версією FinAwards Сьогодні 13:00 — Кредит&Депозит

Найкращі кредитки в Україні: ТОП-3 картки за версією FinAwards

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкраща кредитна картка

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкраща кредитна картка». Номінація створена, аби визначити фінансовий продукт та банк, який пропонує найвигідніші та зручні умови використання кредитної картки.

«Всеможу Онлайн» від АТ ПУМБ. Особливості цієї картки: Пальму першості, за підрахунком голосів, отримала картка. Особливості цієї картки:

мaксимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи — 200 тис. грн;

грейс-період на користування кредитними коштами — 62 дні;

користування кредитом за торговельними операціями, % річних: 35,88%;

реальна річна ставка — 42,36%;

комісія за зняття готівки (кредитні кошти) — 2,99%;

комісія за переказ кредитних коштів — 2,99%.

Керівник департаменту некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль (ліворуч), та керівниця медіабізнесу Treeum Надія Квітка (праворуч)

«Ладна Кредитка» від АТ «ОТП Банк». Її умови: На другому місці розташуваласяЇї умови:

максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи — 200 тис. грн;

грейс-період на користування кредитними коштами — 62 дні;

користування кредитом за торговельними операціями — 39,6% річних;

реальна річна ставка — 47,64%;

комісія за зняття готівки (кредитні кошти) — 1%;

комісія за переказ кредитних коштів: до 1 тис. грн — 5 грн, понад 1 тис. грн — 10 грн.

АТ «Банк Кредит Дніпро» з кредитною карткою «Gold»: Замикає трійку лідерів

максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи — 1 млн грн;

грейс-період на користування кредитними коштами — 67 днів;

користування кредитом за торговельними операціями — 38,40% річних;

реальна річна ставка — 43,14%;

комісія за зняття готівки (кредитні кошти) — 4%;

комісія за переказ кредитних коштів — 4%.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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