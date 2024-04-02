Найкращі кредитки в Україні: ТОП-3 картки за версією FinAwards — Finance.ua

Найкращі кредитки в Україні: ТОП-3 картки за версією FinAwards
29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.
Найкраща кредитна картка
Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкраща кредитна картка». Номінація створена, аби визначити фінансовий продукт та банк, який пропонує найвигідніші та зручні умови використання кредитної картки.
Пальму першості, за підрахунком голосів, отримала картка «Всеможу Онлайн» від АТ ПУМБ. Особливості цієї картки:
- мaксимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи — 200 тис. грн;
- грейс-період на користування кредитними коштами — 62 дні;
- користування кредитом за торговельними операціями, % річних: 35,88%;
- реальна річна ставка — 42,36%;
- комісія за зняття готівки (кредитні кошти) — 2,99%;
- комісія за переказ кредитних коштів — 2,99%.
На другому місці розташувалася «Ладна Кредитка» від АТ «ОТП Банк». Її умови:
- максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи — 200 тис. грн;
- грейс-період на користування кредитними коштами — 62 дні;
- користування кредитом за торговельними операціями — 39,6% річних;
- реальна річна ставка — 47,64%;
- комісія за зняття готівки (кредитні кошти) — 1%;
- комісія за переказ кредитних коштів: до 1 тис. грн — 5 грн, понад 1 тис. грн — 10 грн.
Замикає трійку лідерів АТ «Банк Кредит Дніпро» з кредитною карткою «Gold»:
- максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи — 1 млн грн;
- грейс-період на користування кредитними коштами — 67 днів;
- користування кредитом за торговельними операціями — 38,40% річних;
- реальна річна ставка — 43,14%;
- комісія за зняття готівки (кредитні кошти) — 4%;
- комісія за переказ кредитних коштів — 4%.
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
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