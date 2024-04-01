В якому банку краще брати кредит готівкою (результати FinAwards-2024) — Finance.ua

В якому банку краще брати кредит готівкою (результати FinAwards-2024) Сьогодні 19:00 — Кредит&Депозит

В якому банку краще брати кредит готівкою (результати FinAwards-2024)

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

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Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий кредит готівкою

Під час FinAwards визначили й переможця у номінації «Найкращий кредит готівкою». У ній обирали фінансовий продукт та банк, який надає найвигідніші умови та переваги при отриманні кредиту готівкою.

кредит готівкою від ПриватБанку: Лідером у номінації став

Строк кредиту, міс.: Від 10 до 36

Max сума кредиту, без довідки про доходи: 300 000 грн



Щомісячна комісія %: відсутня



Реальна річна процентна ставка, % річних: 36,76%



Можливість отримати кредит готівкою дистанційно без візиту до банку: так



Керівниця управління продажів продуктів незабезпеченого кредитування ПриватБанку Грачова Ганна з нагородою на FinAwards-2024

«ОТП Банк» і його кредиту готівкою на авто з пробігом: «Срібло» дісталося АТ

Строк кредиту, міс.: Від 12 до 60

Max сума кредиту: 50 000 грн (довідка про доходи обов’язкова)



Щомісячна комісія %: відсутня



Разова комісія — 2,99%



Реальна річна процентна ставка, % річних: 42,39%



Можливість отримати кредит готівкою дистанційно без візиту до банку: ні



«Білий кредит готівкою» від Unex Bank: Також до трійки найкращих пропозицій кредитів готівкою увійшов

Строк кредиту, міс.: 13, 25, 37, 49

Max сума кредиту: 350 000 грн (довідка про доходи обов’язкова)

Щомісячна комісія %: відсутня, разова комісія — 3,9%

Реальна річна процентна ставка, % річних: від 34,7% до 41,1%

Можливість отримати кредит готівкою дистанційно без візиту до банку: ні

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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