В якому банку краще брати кредит готівкою (результати FinAwards-2024) — Finance.ua
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В якому банку краще брати кредит готівкою (результати FinAwards-2024)

Кредит&Депозит
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В якому банку краще брати кредит готівкою (результати FinAwards-2024)
В якому банку краще брати кредит готівкою (результати FinAwards-2024)
29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
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Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий кредит готівкою

Під час FinAwards визначили й переможця у номінації «Найкращий кредит готівкою». У ній обирали фінансовий продукт та банк, який надає найвигідніші умови та переваги при отриманні кредиту готівкою.
Лідером у номінації став кредит готівкою від ПриватБанку:
  • Строк кредиту, міс.: Від 10 до 36
  • Max сума кредиту, без довідки про доходи: 300 000 грн
  • Щомісячна комісія %: відсутня
  • Реальна річна процентна ставка, % річних: 36,76%
  • Можливість отримати кредит готівкою дистанційно без візиту до банку: так
Керівниця управління продажів продуктів незабезпеченого кредитування ПриватБанку Грачова Ганна з нагородою на FinAwards-2024
Керівниця управління продажів продуктів незабезпеченого кредитування ПриватБанку Грачова Ганна з нагородою на FinAwards-2024
«Срібло» дісталося АТ «ОТП Банк» і його кредиту готівкою на авто з пробігом:
  • Строк кредиту, міс.: Від 12 до 60
  • Max сума кредиту: 50 000 грн (довідка про доходи обов’язкова)
  • Щомісячна комісія %: відсутня
  • Разова комісія — 2,99%
  • Реальна річна процентна ставка, % річних: 42,39%
  • Можливість отримати кредит готівкою дистанційно без візиту до банку: ні
Також до трійки найкращих пропозицій кредитів готівкою увійшов «Білий кредит готівкою» від Unex Bank:
  • Строк кредиту, міс.: 13, 25, 37, 49
  • Max сума кредиту: 350 000 грн (довідка про доходи обов’язкова)
  • Щомісячна комісія %: відсутня, разова комісія — 3,9%
  • Реальна річна процентна ставка, % річних: від 34,7% до 41,1%
  • Можливість отримати кредит готівкою дистанційно без візиту до банку: ні
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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