Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації на підприємствах — Finance.ua

Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації на підприємствах Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації на підприємствах

Кабінет Міністрів вніс зміни в Порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову Кабміну від 8 травня 2024 р. № 520.

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Згідно з документом, погодження списків військовозобов'язаних для бронювання передається від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони.

Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Нагадаємо, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Зараз це регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року № 76.

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Однак Верховна Рада ухвалила закон про нові порядки військової служби, мобілізації та військового обліку.

Кабмін протягом місяця з дня публікації закону (з 17 квітня) повинен визначитися з новим порядком бронювання. Зараз уряд працює над розробкою відповідних актів.

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