День финансов: динамика международных резервов, экспорт биометана в Европу, программа поддержки переселенцев — Finance.ua

День финансов: динамика международных резервов, экспорт биометана в Европу, программа поддержки переселенцев Сегодня 17:45

Пятница, 7 февраля. США угрожает россии новыми санкциями, а МВФ готовится к новой миссии в Украине.

Резервы Нацбанка. По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным НБУ, По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным НБУ, составили $43,003 млрд. В январе они снизились на 1,8%, но остаются близкими к рекордному уровню.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев дает прогноз по курсу доллара и евро на неделю, а также объясняет, какие факторы будут влиять на курс:

Санкции против россии, чтобы закончить войну. Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил , что американский президент готов удвоить санкции США против россии, чтобы положить конец войне в Украине. По его словам, применяемые к россии санкции «всего лишь на троечку» по шкале от 1 до 10 в том, насколько болезненным может быть экономическое давление.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в последние дни своей работы ввела жесткие санкции против россии. Эти ограничения обвалили цены на российскую нефть.

Историческое событие для украинской энергетики. Энергетическая таможня Гостаможслужбы Энергетическая таможня Гостаможслужбы осуществила оформление таможенной декларации на первую экспортную партию биометана в Европейское сообщество. Трубопроводный экспорт биометана открывает новые перспективы для стабильной поставки экологически чистого газа в Европу.

Председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха сообщил , что средняя цена биометана при экспорте в Европу может составлять примерно 900 евро/тыс. куб. м.

Вклады украинцев. По По данным ФГВФЛ, на 1 января 2025 года общая сумма вкладов в банках Украины составила 1,392 трлн грн. В 2024 году общий прирост вкладов граждан составил 157,4 млрд грн, из которых 110,6 млрд грн — реальный рост. Вклады в гривне составляют 899,5 млрд грн, в валюте — 492,7 млрд грн.

По словам директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, с 10 по 16 февраля ожидается постепенный рост процентных ставок по гривневым депозитам. Самые высокие ставки могут достигать 16% годовых для долгосрочных вкладов.

Переговоры по кластерам о вступлении в ЕС. Украина Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС по первому кластеру в апреле. Но для этого необходим консенсус среди членов Европейского Союза. Для начала Украине предстоит предоставить дорожные карты, в свою очередь ЕС должен их запросить.

Со своей стороны, Верховная Рада Украины планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме.

Европейские страны продолжают открывать свои двери как туристам, так и беженцам. Страны с развитой культурой и богатой историей, такие как Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, предлагают много интересных мест, доступных бесплатно или за символическую плату. В новой статье расскажем о вариантах для путешествий, которые сохранят толщину вашего кошелька:

Приоритет миссии МВФ в Украине. Даты проведения новой миссии МВФ в Украине, которая запланирована на февраль, еще согласовываются. Однако известно, что представители Фонда Даты проведения новой миссии МВФ в Украине, которая запланирована на февраль, еще согласовываются. Однако известно, что представители Фонда сосредоточатся на вопросах фискальной и монетарной политики, устойчивости долга и реформах управления. В случае принятия положительного решения о седьмом пересмотре Украина может получить доступ к около 900 миллионам долларов.

«Разбронирование» медиков. Правительство Правительство разрабатывает механизм разбронирования медиков для нужд армии. «Разбронирование» медицинских работников будет проходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил. Далее Минздрав будет проводить соответствующие консультации и будет формировать списки необходимых медработников.

Поиск работы в 2025. Как Как свидетельствуют результаты исследования Work.ua, в январе 2025 года на рынке труда было едва ли не самое большое количество кандидатов с начала 2023 года, когда начался период дефицита кадров. Конкуренция за дистанционную работу в 5 раз выше средних показателей на рынке. Едва ли не единственный важный показатель, не изменившийся в январе 2025 года — зарплата.

В то же время результаты исследования LinkedIn указывают на то, что самое главное для кандидатов — это «отличная компенсация и льготы» (62%). Баланс между работой и личной жизнью главенствует для 49%. Гибкий график замыкает тройку лидеров (44%).

Программа поддержки переселенцев. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать в течение двух недель четкую программу поддержки внутренних переселенцев. «Нужно поддерживать украинских переселенцев — внутренних переселенцев, всех, кто был вынужден уехать из дома из-за войны, кто лишился дома. Надо помочь этим людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома: именно этот вопрос наиболее важен для миллионов украинских переселенцев — свое жилье», — отметил президент.

Отметим, что эксперты «Юридического советчика для ВПЛ» дали ответы на наиболее актуальные вопросы о помощи ВПЛ.

Легализация криптовалюты. Нардеп Даниил Гетманцев Нардеп Даниил Гетманцев утверждает , что криптовалюта в Украине должна быть официально легализована до лета 2025 года. Основная часть законопроекта о легализации криптовалюты уже полностью готова. Идут дискуссии по вопросам финансового мониторинга операций и налогообложения.

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