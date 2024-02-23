День финансов: демобилизация срочников, 13-й пакет санкций, единая роуминговая зона с ЕС — Finance.ua

День финансов: демобилизация срочников, 13-й пакет санкций, единая роуминговая зона с ЕС Сегодня 17:45

В пятницу, 23 февраля, Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии, также Украина и МВФ договорились о новом транше на 900 млн долларов.

Введение более 500 новых санкций США против россии. Соединенные Штаты введут санкции против более 500 человек из-за агрессии россии. Об этом Соединенные Штаты введут санкции против более 500 человек из-за агрессии россии. Об этом заявил президент США Джо Байден. По его словам, американский народ и мировое сообщество «понимают, что ставки распространяются за пределы Украины» и, если президент рф владимир путин не заплатит цену за эту агрессию, он «будет продолжать».

Президент Зеленский считает, что переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС можно начать до июня.

Рада поддержала законопроект о единой роуминговой зоне со странами ЕС. Украина Украина обязалась внедрить законодательство ЕС по роумингу до апреля 2024 года. «Это выполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций», — добавляют в министерстве.

Также Рада приняла закон о лоббизме, который является требованием на пути к ЕС.

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 10 кейсов. Кто попал в список — по Кто попал в список — по ссылке

Средний уровень зарплат в вакансиях в феврале. Средний уровень зарплат в вакансиях в Украине в феврале 2024 года составляет Средний уровень зарплат в вакансиях в Украине в феврале 2024 года составляет около 19 тысяч гривен. В Пенсионном фонде показали , как менялся показатель средней заработной платы в 2023 году.

Work.ua провел исследование, насколько украинские компании готовы брать на работу ветеранов. Оказалось, что 60% компаний имеют вакансии, при закрытии которых отдают предпочтение ветеранам.

Срок бронирования предлагается увеличить. Шуляк рассказала о поправках к законопроекту о мобилизации.

Топ-15 популярнейших специализаций для фрилансеров. За 2 года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешли 285 тысяч украинцев. А спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%. Как За 2 года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешли 285 тысяч украинцев. А спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%. Как рассказывает украинский сервис фриланса Freelancehunt, доля фрилансеров, вернувшихся или начавших работать с нуля на фрилансе, составляет 42%.

Размер индексации пенсий с 1 марта. Кабинет Министров принял решение об Кабинет Министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Выплаты будут повышены для 10 миллионов украинцев.

Демобилизация срочников. Народные депутаты приняли в Народные депутаты приняли в первом чтении и в целом законопроект № 11 035 об изменениях сроков срочной военной службы.

Специальная комиссия по защите прав инвесторов. Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины приняла Постановление № 10 430 об образовании Временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по защите прав инвесторов. СК необходима для адаптации и имплементации передового опыта в инвестиционной деятельности, анализа существующих препятствий и формирования комплексной стратегии улучшения инвестиционной деятельности в Украине.

Станции «синей ветки» метро. Закрытые станции «синей ветки» Киевского метрополитена не будут работать до осени, а по отдельным оценкам ученых — целый год. Об этом Закрытые станции «синей ветки» Киевского метрополитена не будут работать до осени, а по отдельным оценкам ученых — целый год. Об этом сказал заместитель министра образования и науки, депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Ограничения на перевод средств в ПриватБанк и monobank. Каждый банк имеет право устанавливать свои лимиты по переводу денег с карты на карту. Кроме того, при денежных переводах через онлайн-банкинг действуют Каждый банк имеет право устанавливать свои лимиты по переводу денег с карты на карту. Кроме того, при денежных переводах через онлайн-банкинг действуют ограничения не только на сумму, но и количество платежей за определенный промежуток времени.

Кстати, здоровье — не то, на чем следует экономить. Впрочем, это не означает, что в случае болезни нужно тратить заоблачные суммы на лекарства. А тратят украинцы достаточно: до полномасштабного вторжения россии ежегодный розничный рынок лекарственных средств в Украине составлял около 80 млрд грн.

Мы написали об особенностях и возможностях онлайновых сервисов заказа лекарств:

Также напомним, 16 февраля 2024 года в столичном Unit. City произошло важное событие для финансового сектора Украины — FinYear 2024. На конференции представители Национального банка Украины, специалисты классических и необанков и ведущие эксперты из разных отраслей собрались, чтобы обсудить ключевые аспекты развития отрасли и определить стратегию дальнейшего развития.

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