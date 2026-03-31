День финансов: банкир года, средняя зарплата в Украине, топ самых дорогих университетов Украины

Вторник, 31 марта. Средняя зарплата за месяц повысилась на 1%, компании будут проверять на риски фиктивного трудоустройства и коррупционных схем, связанных с бронированием, а разрешенную скорость на отдельных участках столичных дорог оставили на уровне 50 км/ч.

Победители FinAwards 2026

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards , организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Сегодня продолжим рассказывать о победителях премии.

📱 Лучшее банковское приложение. В категории приложения для физических лиц победил ПУМБ. Что касается бизнеса, то рейтинг возглавил государственный ПриватБанк с приложением «Приват24 для бизнеса».

🧑‍💼 Банкир года. В номинации за звание банкира года были представлены топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2025 году банк достиг значительных качественных показателей в развитии. По результатам голосования со значительным отрывом от других кандидатов банкиром года по версии FinAwards-2026 стал председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.



💼 Лучший банк для юридических лиц. Выбирали среди 23 участников в сфере услуг для юридических лиц. 1 место получил ПУМБ.

🩺 ДМС для бизнеса. 1 место — ЧАО СК «ПЗУ Украина». Корпоративный продукт ДМС нацелен на смешанный бизнес.



👛 Лучшая МФО. Эта номинация определяет чемпионов по дистанционному кредитованию — тех, кто предлагает самый совершенный цифровой сервис на рынке. Возглавила нынешний рейтинг компания CreditPlus.



🤏 Самый дешевый кредит МФО. Победителей этой категории определяли на основе рейтинга онлайн-кредитов с самыми низкими ставками, который готовят наши коллеги из портала «Минфин». В этом году победа досталась Credit Kasa.

🧑‍💻 Лучший банк для клиентов ФЛП. Пальму первенства по результатам голосования получил monobank | Universal Bank.



🚗 Лучший автокредит. По результатам голосования победу одержал ПриватБанк с программой «Авто в кредит для физических лиц».



Средняя зарплата в Украине

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата штатных работников в Украине в феврале 2026 года составила 28 321 грн. Это на 1,2% больше по сравнению с январем. Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в столице — 45 651 грн. Самые низкие показатели Кировоградской области — 20 083 грн.

Как свидетельствуют данные OLX, рабочие специальности входят в список наиболее высокооплачиваемых профессий. В частности, порой медианные зарплаты превышают показатель в 60 тыс. грн.

Налог на цифровые платформы

Сервисы Uklon, Bolt и Glovo поддерживают принятие и внедрение законопроекта о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, по ставке 5%. В компаниях говорят, что принятие законопроекта обеспечит прозрачную систему налогообложения, упростит администрирование и позволит платформам работать в понятном правовом поле, будучи уверенными в полном соблюдении налоговых обязательств.

Скорость до 80 км/ч

В весенне-летний период в Киеве не будут вводить сезонное повышение скоростного режима до 80 км/ч на отдельных участках дорог. Такое решение было принято после комплексного обследования городской улично-дорожной сети. С 1 апреля по 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости — до 50 км/ч в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.

Индексация страховых выплат

Пенсионный фонд сообщил о начале выплаты проиндексированных ежемесячных страховых выплат в апреле 2026 года. Речь идет о выплатах потерпевшим от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим право на такие выплаты в случае смерти потерпевшего.

👛 В апреле 2026 года почти 13 миллионов украинцев получат одноразовую доплату 1500 гривен к пенсиям или социальным выплатам. Главная особенность этой программы в том, что выплата 1500 грн производится полностью автоматически — подавать отдельные заявления, справки или обращаться в социальные службы не нужно. Кто получит 1500 грн и когда поступят выплаты — рассказываем в новой статье:

Проверки отсрочек и бронирования

В ближайшее время могут проанализировать реальную потребность оборонной промышленности в забронированных работниках. Речь идет об оценке того, отвечает ли нынешнее количество забронированных работников фактическим потребностям. При обнаружении избыточных объемов бронирования возможно их сокращение. Также рассматривается введение более четкого механизма контроля для оценки эффективности бронирования.

Топ самых дорогих университетов Украины

Полмиллиона гривен за год обучения — это реальность украинского образования в 2026 году. Почему диплом в Киеве теперь стоит дороже новой иномарки и стоят ли эти знания таких инвестиций? В новом видео на нашем YouTube-канале мы разобрали прайсы ведущих университетов Украины:

