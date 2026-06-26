День финансов: Apple повышает цены на MacBook и iPad, Ryanair меняет правила бронирования, ЕС обновляет правила для украинцев Сегодня 17:45

Пятница, 26 июня. В Украине временно не будет работать услуга переноса мобильных номеров, АМКУ разрешил «Креди Агриколь» приобрести Банк «Львов», а защиту для украинцев в ЕС хотят продлить до 2028 года, но не для мужчин мобилизационного возраста.

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Перенос мобильных номеров

С 29 июня по 1 июля услуга переноса мобильных номеров в Украине будет приостановлена ​​. Возобновление процессов переноса номеров будет пройдет с 08:30 02.07.2026. Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» и поставщики электронных коммуникационных услуг должны обеспечить временную приостановку процессов переноса номеров.

«Креди Агриколь» купит Банк «Львов»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение АО «Креди Агриколь Украина» на контроль над АО «АКБ «Львов». Речь идет о приобретении до 100% акционерного капитала банка «Львов».

О намерении приобрести до 100% акций банка «Львов» «Креди Агриколь Украина» сообщил еще в марте 2025 года.

Правила бронирования мест в Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair объявил об изменении политики рассадки пассажиров, касающейся семей, путешествующих с детьми. Теперь взрослые, которые путешествуют с детьми и не выбирают и не оплачивают конкретные места заранее, будут получать случайно назначенное место без дополнительной платы. Благодаря новым правилам семьи смогут сэкономить на бронировании мест.

🏖️ Для украинцев, планирующих путешествие за границу, подготовка к отпуску должна начинаться не только с покупки билетов и бронирования отелей. В непредсказуемых условиях настоящего времени следует изучить все возможные риски, которые могут привести к невыезду. В новой статье расскажем, что следует знать о страховании рейсов и туров:

Цены на технику Apple

Компания Apple повысила цены на компьютеры Mac, планшеты iPad, домашние устройства и гарнитуру Vision Pro. Такое решение в Apple объяснили ростом расходов из-за дефицита чипов памяти и накопителей. На фоне новостей акции Apple подешевели на 6,1% до 275,15 доллара.

Переход на новый стандарт КЭП

Полный переход на новый стандарт криптографической защиты «Купин» состоится 1 сентября 2026 года. Переход на новый стандарт будет происходить постепенно, старые КЭП продолжат действовать. Электронные подписи будут действовать до истечения срока действия их сертификатов. Срочно перевыпускать ключи не нужно.

Стоимость аренды квартир и домов

Данные OLX Недвижимость свидетельствуют , что на рынке аренды однокомнатных квартир лидирует Запорожская область, где медианная цена увеличилась на 60% и составляет 8 000 гривен. Среди двухкомнатных и трехкомнатных квартир — Харьковская область. Медианная стоимость двухкомнатной квартиры здесь выросла почти на 85% и составляет 12 000 гривен, а трехкомнатной почти на 67% и составляет 15 000 грн.

По состоянию на май 2026 года медианная стоимость аренды дома в Киеве составила 110 тыс. грн в месяц. Это на 16% больше, чем в мае 2025 г. Среди пригородов самый большой рост зафиксировали в Белогородке на 95%, до 97 тыс. грн.

Временная защита для украинцев

Европейская Комиссия предложила продлить действие временной защиты украинцев на территории Евросоюза еще на год. Однако там предложили не предоставлять ее новоприбывшим мужчинам призывного возраста.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаерти заявил , что отказ во временной защите отдельным категориям граждан на основании обобщенных критериев вызывает вопросы соблюдения прав человека.

Рынок труда в Украине

Количество вакансий для людей с инвалидностью в Украине за год выросло на 17%. Положительная динамика наблюдается и в уровне оплаты труда. Так, медианная заработная плата в вакансиях, доступных людям с инвалидностью, в мае 2026 года составила 26,4 тыс. грн. Это на 26% больше по сравнению с маем 2025 года.

По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, Украине придется не только возвращать своих граждан из-за границы, но и привлекать иностранных специалистов, поскольку без этого будет сложно обеспечить устойчивый экономический рост. Он выразил убеждение, что в надлежащих условиях демографическую ситуацию можно постепенно улучшить.

Отметим, что, несмотря на быстрое развитие искусственного интеллекта, многие профессии остаются вне зоны риска. Наиболее устойчивы к автоматизации специальности, где нужны физическое присутствие и живое общение с людьми.

Конец бесплатного проезда

Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, традиционно приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников, введенное только на время учебного года. Ученики же могут воспользоваться льготными условиями — скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта.

Также с 1 июля по 31 августа будет приостановлено право на бесплатный проезд курсантов высших военных учебных заведений, пользующихся этой льготой в течение учебного года.

По словам экспертов, стоимость поездок на такси в Украине может возрасти из-за, в частности, цены горючего и количества водителей на линии.

Рейтинг украинских университетов

Обнародован ежегодный рейтинг заведений высшего образования Украины по показателям данных наукометрической базы Scopus. Самый высокий индекс среди украинских вузов имеет Киевский национальный университет им. Шевченко.

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