День финансов: 37 тысяч резюме на военные вакансии, ТОП-10 банков по депозитам, сколько стоят квартиры в Украине — Finance.ua

День финансов: 37 тысяч резюме на военные вакансии, ТОП-10 банков по депозитам, сколько стоят квартиры в Украине Сегодня 17:50

В пятницу, 12 января, мы подготовим новую статью, где разбирались, что принесет больше денег:

37 тысяч резюме на военные вакансии. Рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и OLX Работа получили почти 37 500 откликов на военные вакансии, свидетельствуют подсчеты Forbes на основе их данных. Меморандумы о бесплатном сотрудничестве с гражданскими джоб-сайтами Минобороны заключило в ноябре — декабре 2023-го. Такой Рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и OLX Работа получили почти 37 500 откликов на военные вакансии, свидетельствуют подсчеты Forbes на основе их данных. Меморандумы о бесплатном сотрудничестве с гражданскими джоб-сайтами Минобороны заключило в ноябре — декабре 2023-го. Такой рекрутинг позволяет человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезен.

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

Как женщины осваивают «мужские» профессии. Дефицит кадров — одна из ключевых тенденций, которая будет влиять на рынок труда в 2024 году. Об этом Work.ua Дефицит кадров — одна из ключевых тенденций, которая будет влиять на рынок труда в 2024 году. Об этом Work.ua рассказывает в исследовании. Одним из способов преодоления дефицита кадров является обучение женщин профессиям, которые ранее считались «мужскими».

ТОП-10 банков по депозитам. Самую высокую Самую высокую ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев предлагает Кристалбанк — 16,75% годовых. Пытаются сильно не отставать еще три банка — Глобус, Украинский капитал и Полтава-Банк, которые по таким депозитам предлагают 16,5%. По гривневым вкладам на 9 месяцев в лидерах среди мелких банков оказались Кристалбанк со ставкой 16,75% годовых, Украинский капитал — 16,5% годовых, Полтава-Банк и Банк инвестиций и сбережений — 16% годовых.

Что будет со ставками по кредитам и депозитам в 2024 году: прогноз НБУ.

Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен. По состоянию на 1 января 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали чуть более 10% украинцев. Об этом По состоянию на 1 января 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали чуть более 10% украинцев. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. При этом более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.

В январе на пенсии было направлено 27 миллиардов гривен.

Переход от фиксированного к гибкому курсу. Национальный банк Украины три месяца назад Национальный банк Украины три месяца назад упразднил фиксированный курс доллара (больше года он стоил 36,6 гривен) и перешел на режим «управляемой курсовой гибкости»: регулятор поддерживает гривну, но позволяет курсу реагировать на определенные тенденции. С этого времени официальный доллар подорожал в Украине почти на две гривны.

Нацбанк в прошлом году получил почти миллиард по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков.

Гранты на бизнес: кто может получить до 250 тыс. грн. По грантовой программе «Власна справа» украинцы По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Рассказываем, кто может получить пособие от государства, на что можно потратить средства и как подать заявку.

МВФ назвал сумму международной помощи, необходимую Украине в 2024 году. Потребности Украины в финансировании дефицита государственного бюджета останутся существенными в 2024 году. Об этом Потребности Украины в финансировании дефицита государственного бюджета останутся существенными в 2024 году. Об этом сообщается со ссылкой на заявление директора МВФ по коммуникациям Джули Козак на брифинге в Вашингтоне. Стране понадобится финансирование в размере около 42 млрд долларов, включая официальную донорскую поддержку в размере около 32 млрд долларов.

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи.

США ввели новые санкции против рф.

Сколько стоят квартиры в Украине? Арендовать квартиру в Киеве сейчас можно Арендовать квартиру в Киеве сейчас можно дешевле , чем во Львове. На западе в среднем снять жилье можно за 22,4 тысяч гривен. Высокие цены до сих пор держатся и в Днепре. А в Одессе однокомнатную квартиру можно найти всего за четыре тысячи гривен в месяц.

В Yasno объяснили, как будет происходить отключение электричества должникам. Компания-поставщик электроэнергии Yasno не будет отключать за долги всех потребителей подряд. Об этом Компания-поставщик электроэнергии Yasno не будет отключать за долги всех потребителей подряд. Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, Yasno не будет отключать всю Украину, поскольку работает с частными клиентами только в Киеве и Днепропетровской области.

Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус. Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2023 году составил 27,5 млрд долл., что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Об этом Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2023 году составил 27,5 млрд долл., что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

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