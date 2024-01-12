Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків — Finance.ua
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Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків

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Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків
Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків
Національний банк за 2023 рік одержав 938,3 мільйона гривень на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Регулятор вказав, що найбільше коштів надійшло від реалізації заставлених майнових прав за кредитними договорами — 480,7 млн грн.
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Також заборгованість за наданими Нацбанком кредитами рефінансування погашено за рахунок:
  • звернення стягнення на нерухоме та рухоме майно поручителя неплатоспроможного банку в позасудовому порядку шляхом його продажу — 298,6 млн грн;
  • реалізації в межах виконавчого провадження або процедури банкрутства заставленого нерухомого майна поручителів або набуття у власність Національного банку непроданого майна — 93,1 млн грн;
  • інших джерел погашення заборгованості - 65,9 млн грн.
У НБУ додали, що починаючи з 2015 року, загалом повернули 19,2 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків. Станом на 1 січня 2024 року її залишок становить 37,2 млрд грн.
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Наразі для повернення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, які виводяться Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з ринку, в судах різних інстанцій за позовами НБУ триває розгляд 6 справ до майнових поручителів про звернення стягнення на майно, 13 справ — про банкрутство майнових поручителів, а також 8 справ — з вимогами до фінансових поручителів.
За матеріалами:
Finance.ua
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