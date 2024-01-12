Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень — Finance.ua

Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 січня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували трохи більше 10% українців.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України).

При цьому більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

до 2000 гривень — 0,6%, 64 601 особа, середня пенсія — 1 234,09 гривень,

від 2001 до 3000 гривень — 29,1%, 3 058 670 осіб, середня пенсія — 2 618,7 гривень,

від 3001 до 4000 гривень — 21,3%, 2 234 970 осіб, середня пенсія — 3 546,54 гривень,

від 4001 до 5000 гривень — 14,9%, 1 567 785 осіб, середня пенсія — 4 406,45 гривень,

від 5001 до 10 000 гривень — 23,2%, 2 439 503 особи, середня пенсія — 6 841,75 гривень,

понад 10 000 гривень — 10,9%, 1 151 008 осіб, середня пенсія — 14 786,47 гривень.

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Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.

Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.

Довідка Finance.ua:

як заявили у Мінсоцполітики, проблем із фінансуванням соціальних видатків у 2024 році бути не повинно, хоча не можна виключати жодного сценарію;

раніше міністерка соцполітики Оксана Жолнович розповіла, що при недоотриманні міжнародної фінансової допомоги Україна зможе виплачувати пенсії за рахунок внутрішніх надходжень, проте їх може не вистачити на індексацію пенсій.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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