У Мінсоцполітики розповіли про перспективи фінансування соціальних видатків у 2024 році — Finance.ua
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У Мінсоцполітики розповіли про перспективи фінансування соціальних видатків у 2024 році

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У Мінсоцполітики розповіли про перспективи фінансування соціальних видатків у 2024 році
У Мінсоцполітики розповіли про перспективи фінансування соціальних видатків у 2024 році
Проблем із фінансуванням соціальних видатків у 2024 році бути не повинно, хоча не можна виключати жодного сценарію.
Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи можлива ситуація, коли доведеться скорочувати соціальні видатки та перелік пільгових груп населення.
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«Два роки тому ми з вами не думали, що можлива повномасштабна війна. Тому ми не можемо виключати жодного сценарію. Поки що базовим сценарієм є те, що гроші на соціальну підтримку будуть у достатньому обсязі вчасно надходити, і проблем із фінансуванням не буде», — сказала Марчак.
Також, за її словами, скорочення розміру субсидій на ЖКГ в Україні не очікується.
«Загалом, я б хотіла заспокоїти, точно не передбачається скорочення розміру субсидій, не передбачається скорочення фінансування на субсидії, а навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті», — додала Марчак.
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Водночас, вона зазначила, що субсидія реагує на доходи населення і на зміну тарифів. При будь-якій зміні витрат сім'ї на ЖКГ субсидія перераховується для того, щоб адекватно допомагати родині.
«Субсидія — найживіший інструмент соціальної підтримки, він дуже жваво реагує на всі зміни показників. Після підвищення соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що сім'я має більше доходів. А формула з надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більше ніж 15% доходів витрачалися на комунальні послуги», — сказала Марчак.
Вона також зазначила, що в ситуації, коли соціальні видатки фінансуються за рахунок допомоги міжнародних партнерів, дуже важливо, щоб виплати були максимально адресними і надходили тим людям, які їх справді потребують.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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