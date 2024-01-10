У Мінсоцполітики розповіли про перспективи фінансування соціальних видатків у 2024 році — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли про перспективи фінансування соціальних видатків у 2024 році Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики розповіли про перспективи фінансування соціальних видатків у 2024 році

Проблем із фінансуванням соціальних видатків у 2024 році бути не повинно, хоча не можна виключати жодного сценарію.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи можлива ситуація, коли доведеться скорочувати соціальні видатки та перелік пільгових груп населення.

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«Два роки тому ми з вами не думали, що можлива повномасштабна війна. Тому ми не можемо виключати жодного сценарію. Поки що базовим сценарієм є те, що гроші на соціальну підтримку будуть у достатньому обсязі вчасно надходити, і проблем із фінансуванням не буде», — сказала Марчак.

Також, за її словами, скорочення розміру субсидій на ЖКГ в Україні не очікується.

«Загалом, я б хотіла заспокоїти, точно не передбачається скорочення розміру субсидій, не передбачається скорочення фінансування на субсидії, а навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті», — додала Марчак.

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Водночас, вона зазначила, що субсидія реагує на доходи населення і на зміну тарифів. При будь-якій зміні витрат сім'ї на ЖКГ субсидія перераховується для того, щоб адекватно допомагати родині.

«Субсидія — найживіший інструмент соціальної підтримки, він дуже жваво реагує на всі зміни показників. Після підвищення соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що сім'я має більше доходів. А формула з надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більше ніж 15% доходів витрачалися на комунальні послуги», — сказала Марчак.

Вона також зазначила, що в ситуації, коли соціальні видатки фінансуються за рахунок допомоги міжнародних партнерів, дуже важливо, щоб виплати були максимально адресними і надходили тим людям, які їх справді потребують.

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Економічна Правда За матеріалами:

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