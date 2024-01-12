Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію — Finance.ua

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Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію

Казна та Політика
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Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію
Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію
Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.
«Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації - і це потрібно кожному воїну», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що міністерство готове виносити його на погодження уряду в найближчий час.
За його словами, над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі - представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.
«Після реєстрації законопроекту у парламенті ми разом з командою Міноборони, Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження», — прокоментував Умєров і додав, що зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни.
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«Воїнам треба дати можливість відпочити. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Строковиків треба нарешті відпустити додому», — підсумував міністр.

Довідка Finance.ua:

  • у четвер, 11 січня, законопроєкт № 10 378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали;
  • депутат фракції «Слуга народу», член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла, що в разі ухвалення закону, на чергову хвилю мобілізації знадобиться понад 300 мільярдів гривень;
  • президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та сплачувати тут податки, якщо вони не на фронті.

Оборонно-промисловий комплекс та його розвиток під час війни 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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