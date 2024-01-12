Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію — Finance.ua

Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію

Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

«Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації - і це потрібно кожному воїну», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що міністерство готове виносити його на погодження уряду в найближчий час.

За його словами, над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі - представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.

«Після реєстрації законопроекту у парламенті ми разом з командою Міноборони, Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження», — прокоментував Умєров і додав, що зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни.

«Воїнам треба дати можливість відпочити. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Строковиків треба нарешті відпустити додому», — підсумував міністр.

Довідка Finance.ua:

у четвер, 11 січня, законопроєкт № 10 378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали;

депутат фракції «Слуга народу», член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла, що в разі ухвалення закону, на чергову хвилю мобілізації знадобиться понад 300 мільярдів гривень;



президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та сплачувати тут податки, якщо вони не на фронті.



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