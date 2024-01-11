Бізнес просить доопрацювати оновлене законодавство стосовно мобілізації — Finance.ua

Бізнес просить доопрацювати оновлене законодавство стосовно мобілізації Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

В грудні у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби № 10 378 та законопроєкт щодо посилення відповідальності за військові правопорушення № 10 379, якими пропонується удосконалити законодавство щодо мобілізації.

Про це пише Кадровик.

Бізнес докладно проаналізував положення обох документів та прагне висловити своє занепокоєння низкою запропонованих норм, які можуть містити ознаки порушення Конституції України. Власне, тому мати негативні наслідки не лише на економіку України, а й на репутацію країни та вкрай важливий процес відбудови нашої держави.

Так, за інформацією Президента України, саме стабілізація економіки України дозволяє ефективно функціонувати Збройним Силам України, адже саме гроші від податків і зборів з бізнесу є фактично єдиним джерелом фінансування армії. Нині шість платників податків забезпечують одного воїна і єдиним шляхом збільшення спроможностей ЗСУ є детінізація та ріст економіки.

Водночас запропоновані в проєктах норми можуть, навпаки, призвести до зростання кількості «зарплат у конвертах» та неофіційного працевлаштування, відтоку іноземних інвестицій, суттєвого погіршення умов ведення бізнесу, який на кінець 2023 року оцінюється, за даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, на рівні 2,44 з 5 балів (негативний).

Окремо слід зазначити, що низка положень може фактично позбавляти громадян України базових прав, зокрема на отримання документа, який посвідчує особу та громадянство України, що є неприпустимим навіть в особливий період і може мати вкрай негативні соціальні та демографічні наслідки.

Що стосується інших деяких коментарів та пропозицій, представники бізнесу переконані, що розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізації не сприятиме керованості процесу через його децентралізацію.

Що стосується вручення повісток, цим мають займатись суто компетентні органи без наділення такими повноваженнями і інших структур або юридичних осіб — аби уникнути додаткового суттєвого навантаження, зловживань та плутанини. Крім того, скорочення термінів, зокрема, для уточнення своїх даних протягом 30 днів всіма військовозобов'язаними в Україні може призвести до колапсу системи, збоїв в роботі електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста — через суттєвий наплив. Водночас, коментарі стосуються і адміністративних стягнень, відповідальності, тощо.

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