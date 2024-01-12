Перехід від фіксованого до гнучкого курсу: як змінювалася вартість долара в Україні — Finance.ua

Перехід від фіксованого до гнучкого курсу: як змінювалася вартість долара в Україні Сьогодні 12:03 — Валюта

Перехід від фіксованого до гнучкого курсу: як змінювалася вартість долара в Україні

Національний банк України три місяці тому скасував фіксований курс долара (більше року він коштував 36,6 гривень) і перейшов на режим «керованої курсової гнучкості»: регулятор підтримує гривню, але дозволяє курсу реагувати на певні тенденції. Відтоді офіційний долар подорожчав в Україні майже на дві гривні.

Про це пише «Слово і діло».

Після початку повномасштабної війни Нацбанк зафіксував курс на позначці 29,25 гривні за долар. У липні 2022-го курс було переглянуто та підвищено до 36,57 гривень за долар.

Після скасування режиму фіксованого курсу Національний банк послабив гривню на дві копійки — до 36,59 гривні за долар 4 жовтня.

Інфографіка: «Слово і діло»

6 жовтня курс долара зріс до 36,62 гривень, таким він зберігався протягом трьох днів.

Після цього НБУ почав зміцнювати гривню, наприклад, 16 та 17 жовтня курс становив 36,37 та 36,33 гривень за долар відповідно. У 20-х числах жовтня долар подорожчав до 36,56−36,61 гривень.

Листопад пройшов під знаком зміцнення гривні - її офіційний курс протягом усього місяця був нижчим, ніж фіксований раніше.

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2−5 листопада НБУ встановив курс 36,27 гривень за долар, 6 листопада гривня зміцнилася до 36,17 за долар, а 7−12 листопада — до 36,04 за долар. У середині місяця курс долара трохи зріс, його максимум був 36,32 гривень, потім знову настав період зміцнення національної валюти.

24−26 листопада курс НБУ становив 36,01 гривень за долар. ЗМІ потім підрахували, що листопадове зміцнення гривні коштувало бюджету понад 1,2 млрд.

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До кінця листопада долар подорожчав до 36,38 гривень.

Наприкінці 2023 року курс гривні до долара почав стрімко падати: 1 грудня курс було встановлено на рівні 36,35 гривень за долар, 15 грудня — вже 36,99 гривень за долар, до 30 грудня долар коштував уже 37,98 гривень.

У Нацбанку традиційно пояснили це сезонними чинниками. «Зараз ми є свідками вже звичайного до воєнного часу для нас процесу сезонності, коли до кінця року потреба у валюті зростає. Відбувається освоєння тих витрат, що накопичуються протягом року. Зазвичай їх не встигають реалізовувати», — сказав у середині місяця голова НБУ Андрій Пишний.

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На початку 2024 року тенденція падіння курсу гривні зберіглася — долар перевалив за позначку 38.

Історичний мінімум української валюти було зафіксовано 10 січня: офіційний курс НБУ становив 38,23 гривень за долар. Наступного дня гривня зміцнилася на чотири копійки.

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