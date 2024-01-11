Що впливає на курс долара: у НБУ назвали важливі фактори — Finance.ua

Що впливає на курс долара: у НБУ назвали важливі фактори Сьогодні 14:02 — Валюта

Що впливає на курс долара: у НБУ назвали важливі фактори

Наприкінці 2023 року на валютний ринок України впливав фактор сезонності - попит на долари збільшився. У подальшому важливими будуть і інші чинники, більш фундаментального характеру.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству « Інтерфакс-Україна ».

«Сезонність залишається вагомим чинником, і, власне, це один з важливих факторів зростання чистого попиту на валютному ринку з кінця листопада та протягом грудня», — сказав він.

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За його словами, НБУ брав до уваги, коли визначав тактику своїх дій на валютному ринку і збільшив обсяги інтервенцій у грудні, щоб згладити вплив цього фактору.

«Надалі я думаю, що сезонний фактор залишатиметься достатньо важливим, але так само важливими будуть і інші чинники, більш фундаментального характеру, які впливають на ситуацію з попитом та пропозицією валюти. Всі ці фактори разом із сезонністю ми також братимемо до уваги, визначаючи свої дії», — повідомив заступник голови НБУ.

Ніколайчук повідомив, що НБУ продовжить згладжувати значні курсові коливання. «І фактичні курсові коливання були не настільки суттєвими, навіть якщо порівнювати з тими коливаннями, що в нас були в період 2016−21 років, між двома російськими вторгненнями», — додав він.

«Якщо подивитися на динаміку обмінного курсу практично за три місяці, то відхилення від курсу фіксації 36,6 не є таким, яке, на нашу думку, може підважити і спростувати наше твердження про курсову стійкість і про забезпечення привабливості гривневих активів», -повідомив Ніколайчук.

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