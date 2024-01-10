Як вплине на долар затримка міжнародної допомоги — Finance.ua

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Як вплине на долар затримка міжнародної допомоги

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Як вплине на долар затримка міжнародної допомоги
Як вплине на долар затримка міжнародної допомоги
НБУ контролює імовірні коливання на валютному ринку. Регулятор продовжує впровадження реформ, які сприяють відновленню української економіки.
Як пише 24 Канал, доктор економічних наук, генеральний директор Advanter Group Андрій Длігач у ефірі телемарафону розповів, що навіть при вірогідній затримці надходження міжнародної допомоги, значних коливань курсу не відбудеться. Першочергово тому, що НБУ накопичив достатню кількість резервів.

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«Ми отримуємо і перекази наших трудових мігрантів, яких минулого року майже 10 мільярдів доларів було відправлено в Україну. Є суттєві резерви національного банку, які є рекордними на поточний момент. Відповідно достатньо ресурсу, щоб втримати курс долара», — зазначає Длігач.
Він акцентує, що українці, які заробляють за кордоном і надсилають кошти, також підтримують економічний сектор України. Загалом, цьогоріч курс не має зазнати значних змін.

Яким буде долар у 2024 році

Попри значні ризики, долар у новому році не буде сильно змінюватись. НБУ хоч і не контролюватиме курс прямо, однак здійснюватиме реформи, які не допустять значних коливань.
Про імовірне значення долара поки говорити рано. Ситуація на фінансовому ринку хоч і контрольована, однак недостатня стабільна.
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Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляв, що коливання валютного курсу в Україні збільшуватиметься. Зокрема, курс може просідати через низку причин.
Збільшення попиту на валюту та зростання курсу долара до гривні останнім часом були викликані сезонним чинником: збільшенням бюджетних видатків та попитом населення, повідомляв заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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