Зовнішня торгівля України торік пішла в мінус на 27,5 мільярда доларів (інфографіка) — Finance.ua

Зовнішня торгівля України торік пішла в мінус на 27,5 мільярда доларів (інфографіка) Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Зовнішня торгівля України торік пішла в мінус на 27,5 мільярда доларів (інфографіка)

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2023 році становив 27,5 млрд дол., що у 2,4 раза більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Державної митної служби України.

«За 2023 рік товарообіг склав $99,4 млрд. Протягом 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $63,5 млрд, а експортували — на суму $36 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $52,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Державна митна служба

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $10,4 млрд;

Польща — $6,6 млрд;

Німеччина — $4,9 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $4,7 млрд;

Румунії — на $3,7 млрд;

Китаю — на $2,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $19,8 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 141,7 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $11 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 74,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари — $10,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 103,4 млрд грн, що складає 23% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $21,8 млрд;

метали та вироби з них — $3,9 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,9 млрд

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 559,2 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.