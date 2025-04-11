День финансов: 21 млрд евро на оружие, ответ Китая на тарифы Трампа, цены на аренду жилья в Украине — Finance.ua

День финансов: 21 млрд евро на оружие, ответ Китая на тарифы Трампа, цены на аренду жилья в Украине Сегодня 17:45

Пятница, 11 апреля. На «Рамштайне» объявили о рекордной помощи Украине, а Китай ответил на тарифы Трампа.

Рекордные 21 млрд евро Украине. Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») объявили об обязательствах по военной помощи для Украины более чем на 21 млрд евро, что является «рекордным» увеличением военного финансирования для страны. В частности, Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на £450 млн.

Для поддержки Украины была создана новая «коалиция возможностей», касающаяся ведения радиоэлектронной борьбы. В нее вошли Германия и еще десять стран.

Европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Это превышает сумму прошлого года.

Ответ Китая на тарифы Трампа. Китай Китай повысит тарифы на все американские товары с 84 до 125%, начиная с 12 апреля. Это зеркальные мероприятия — недавно президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125%. В министерстве добавили, что Пекин будет игнорировать дальнейшие тарифы со стороны Вашингтона на китайские товары.

В то же время глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Европейский Союз и Китай должны объединить усилия в противостоянии «односторонним запугиваниям». По его словам, высокие пошлины, введенные Трампом, вредят экономике.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение главы Белого дома Дональда Трампа о 90-дневной приостановке тарифов дает возможность только для «хрупкой паузы».

Доллар обрушился, поскольку снижение доверия к экономике США побудило инвесторов избавиться от американских активов в пользу безопасных активов, таких как швейцарский франк, иена и евро, а также золото.

Изменения в расходах украинцев. Полномасштабное вторжение и экономическая ситуация в Украине оказали значительное Полномасштабное вторжение и экономическая ситуация в Украине оказали значительное влияние на уровень цен в различных категориях товаров и услуг. Около двух третей респондентов отмечают значительный рост расходов по сравнению с довоенным периодом. Основными категориями расходов являются продукты питания (85%), коммунальные услуги (72%) и лекарства (60%).

Finance.ua решил рассказать, как существенно сэкономить на покупке различных товаров. В новой статье делимся лайфхаками, как получить вещи даром, или дешево:

Новые санкционные пакеты против теневого флота рф. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить украинские санкционные пакеты против россии и тех, кто помогает ей вести войну. Кроме того, президент сообщил, что ведется работа по согласованию украинских санкционных мер с решениями партнеров, прежде всего в Европейском Союзе и других странах со значительным юридическим влиянием в мире.

Цены на газ в Украине. Цены на газ во время войны регулируются Положением о возложении специальных обязанностей (ПСО) на государственные компании. Правительство продлило действие постановления. Как Цены на газ во время войны регулируются Положением о возложении специальных обязанностей (ПСО) на государственные компании. Правительство продлило действие постановления. Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, льготные цены производителям тепловой энергии для предоставления ими коммунальных услуг потребителям в межотопительный период будут действовать до 31 октября 2025 года.

Аренда жилья. Данные ЛУН Данные ЛУН свидетельствуют , что рост цен на аренду немного притормозил. Самые высокие арендные ставки в Киеве, Львове и Ужгороде. Соотношение средней местной заработной платы к средней арендной ставке снизилось почти во всех регионах страны, то есть снимать квартиры стало дешевле.

В то же время данные OLX Недвижимость показывают, что, несмотря на войну, украинцы готовы инвестировать в жилье, даже в регионах, где до сих пор слышны взрывы. Так, в 2025 году в Харьковской области фиксируют существенный рост интереса к покупке квартир.

Матрица налогообложения криптовалют. Народный депутат Даниил Гетманцев Народный депутат Даниил Гетманцев отрицал заявление главы НКЦБФР Руслана Магомедова о так называемой «матрице» налогообложения криптовалют. По словам Гетманцева, документ не имеет отношения к текущей версии законопроекта и вводит участников рынка в заблуждение.

Также, по словам народного депутата, государственный бюджет на 2025 год просчитан до конца года. Поэтому до конца 2025 года в Украине не будет пересматриваться существующая налоговая база.

В медиапространстве Украины распространяется информация о необходимости уплаты налогов с каждого денежного поступления. В частности, речь идет даже о средствах, полученных в качестве займа от родственников или друзей, или вырученных от продажи подержанных вещей. Насколько это соответствует действительности и в каких случаях налоги платить не нужно — узнайте в нашем сюжете:

Владельцы земли в Украине. Опендатабот Опендатабот сообщает , что 66 компаний уменьшили свои земельные банки до размера менее 100 га с момента открытия рынка земли и выбыли из перечня крупных землевладельцев Государственного земельного кадастра. Впрочем, и остальные компании из перечня сокращали свои наделы: за год площадь их земельных участков уменьшилась на 8225.4 га.

«Минималка» в странах ЕС. По состоянию на 1 января 2025 г. 22 из 27 стран ЕС По состоянию на 1 января 2025 г. 22 из 27 стран ЕС имеют национальную минимальную заработную плату, за исключением Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции. В январе 2025 года 10 стран ЕС имели минимальную зарплату ниже 1000 евро в месяц. У 6 других минимальная зарплата колебалась от 1000 евро до 1500 евро в месяц. В остальных 6 минимальная зарплата превышала 1 500 евро в месяц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.