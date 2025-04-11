Уряд ухвалив рішення щодо газових цін на літо — Finance.ua

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Уряд ухвалив рішення щодо газових цін на літо

Енергетика
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Уряд ухвалив рішення щодо газових цін на літо
Уряд ухвалив рішення щодо газових цін на літо
Ціни на газ в Україні під час війни регулюються Положенням про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на державні компанії. Уряд продовжив дію постанови.
Про це повідомляє представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в Telegram.
За його даними, пільгові ціни виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам в міжопалювальний період будуть діяти до 31 жовтня 2025 року.
Згідно з постановою уряду, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» поставляє природний газ за цінами:
  • для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню — 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
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Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг.
Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на НАК «Нафтогаз України».
«Нафтогаз» продає газ за ціною 7 420 гривень за 1000 куб. метрів для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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