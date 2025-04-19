Можно ли получить паспорт гражданина Украины по доверенности — Finance.ua

Можно ли получить паспорт гражданина Украины по доверенности Сегодня 13:17 — Личные финансы

Можно ли получить паспорт гражданина Украины по доверенности

Другое лицо не может получить паспорт гражданина Украины по доверенности от вашего имени.

Об этом рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

По словам экспертов, законодательством предусмотрена выдача паспорта гражданина после проведения процедуры верификации путем автоматизированного сравнения данных (параметров), в том числе биометрических, лица с документами, удостоверяющими его личность, или информацией, содержащейся в демографическом реестре.

На практике это означает, что выдача паспортов происходит автоматически (через соответствующее техническое оборудование) путем сопоставления самого отпечатка пальцев с образцом, который содержится на чипе в паспорте.

Какие существуют исключения

Если речь идет о паспорте для выезда за границу, то в случае, если речь идет о ребенке до 12 лет, получить такой паспорт может, например, один из родителей или лицо, которое они уполномочили по доверенности. Однако это касается только паспорта для выезда за границу.

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В период военного положения законодательство разрешает обратиться в территориальное подразделение миграционной службы, зарубежное дипломатическое учреждение или в ГП «Документ» за границей с письменным заявлением, поданным лично в произвольной форме.

Это можно сделать при оформлении паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу с целью определения другого подразделения, через которое будет осуществляться выдача паспорта.

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