С сегодняшнего дня мужчинам за границей стало проще оформить украинский паспорт — Finance.ua

С сегодняшнего дня мужчинам за границей стало проще оформить украинский паспорт Сегодня 15:00 — Личные финансы

С сегодняшнего дня мужчинам за границей стало проще оформить украинский паспорт

Кабинет министров начал экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке данных о призывниках, военнообязанных и резервистах. Это должно упростить оформление паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства национального единства Украины.

Теперь им не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу.

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Сотрудники зарубежных подразделений ГП «Документ» будут проверять статус военного учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и соответственно мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

Важным новшеством является то, что больше нет необходимости в прохождении медкомиссии. После этого украинец в установленные сроки получит заказанный документ.

«Благодаря этим изменениям тысячи граждан, вынужденно находящиеся за границей, смогут оформить или обновить паспорт. Это, в свою очередь, упрощает доступ к правомерному пребыванию за пределами страны, возможности трудоустройства, обучения, использования государственных услуг и сохранения связи с Украиной», — отметил вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Напомним, «Укрпочта» представила услугу доставки загранпаспортов в 134 страны мира по фиксированной цене 6 долларов плюс 10 грн НДС. Раньше стоимость такой доставки составляла более 100 долларов.

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