Украинцам за границей выдадут паспорта, которые «застряли» в ГП «Документ» — Верещук Сегодня 15:33

Украинцам за границей выдадут паспорта, которые «застряли» в ГП «Документ» — Верещук

Государственное предприятие «Документ» выдаст паспорта гражданам Украины, которые давно ждут свои документы.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, об этом вчера президент Украины Владимир Зеленский говорил в Варшаве во время встречи с украинским сообществом.

«Только в Польше речь идет о более чем 80 тысячах граждан, которые давно ждут свои документы. Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше — всюду, где они «застряли», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что выдача уже готовых документов в зарубежных филиалах ГП «Документ» была фактически заблокирована для мужчин от 18 до 60 лет. Под эти нововведения не попадали представители уязвимых категорий: многодетные отцы, люди с инвалидностью, а также представители профессий, требующих паспортов для рабочих путешествий, таких как пилоты и моряки. Впоследствии паспорта начали выдавать также мужчинам, которые не подпадают под мобилизацию по возрасту, а именно от 18 до 25 лет.

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В октябре 2024 года ГП «Документ» возобновило выдачу загранпаспортов, правда, мужчины начали получать уведомления, что забрать паспорт можно с предоставлением обновленных данных в «Резерв+».

В постановлении от 16 августа 2024 года Кабмин утвердил новый порядок выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за границей, который сегодня действует, и из него следует, что военно-учетные документы должны проверять у тех, кто подал заявки на новые документы.

Радіо Свобода По материалам:

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