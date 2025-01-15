Зеленский подписал закон о внесении в реестр призывников парней, которым исполняется 17 лет — Finance.ua

Зеленский подписал закон о внесении в реестр призывников парней, которым исполняется 17 лет Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о внесении в реестр призывников парней, которым исполняется 17 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ, согласно которому ежегодно с 1 января по 31 июля парни, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с помощью электронного кабинета или личного прибытия в ТЦК и СП.

Соответствующая отметка появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон № 4197-IХ предусматривает, что перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане проходят медицинский осмотр.

Кроме того, женщины, которые пригодны к прохождению военной службы и пожелали проходить базовую военную службу, берутся на военный учет призывников добровольно.

Также закон продлевает до 1 марта возможность взятия на учет военнослужащих, совершивших СОЧ, которые добровольно прибыли в воинские части. Таким лицам командир в течение не менее 72 часов продлевает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов довольствия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.