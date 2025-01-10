В Раде ответили, могут ли 17-летних ребят оштрафовать за то, что не встали на учет — Finance.ua

В Раде ответили, могут ли 17-летних ребят оштрафовать за то, что не встали на учет
В Украине 17-летних парней, которые своевременно не встали на воинский учет, будут штрафовать. Размер штрафа составляет 17 тысяч гривен.
Об этом заявил нардеп, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский, сообщает «Эспрессо».
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«Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, исключающих привлечение к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности», — отметил Вениславский, комментируя возможность штрафов для 17-летних парней.
Он напомнил, что ребята, которым в этом году исполняется 17 лет, обязаны в течение первого полугодия встать на воинский учет призывников.
При этом, по его словам, Рада приняла закон, который разрешает таким ребятам встать на учет без визита в ТЦК через электронные коммуникации.
Напомним, еще весной в Украине всех военнообязанных и призывников обязали обновить свои данные. Это можно было сделать после визита в ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения «Резерв+».
В случае, если призывники и военнообязанные нарушали правила воинского учета в особый период, им грозил штраф в размере от 17 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.
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