В Раде ответили, могут ли 17-летних ребят оштрафовать за то, что не встали на учет — Finance.ua

В Раде ответили, могут ли 17-летних ребят оштрафовать за то, что не встали на учет Сегодня 10:15 — Личные финансы

В Раде ответили, могут ли 17-летних ребят оштрафовать за то, что не встали на учет

В Украине 17-летних парней, которые своевременно не встали на воинский учет, будут штрафовать. Размер штрафа составляет 17 тысяч гривен.

Об этом заявил нардеп, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский, сообщает « Эспрессо ».

«Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, исключающих привлечение к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности», — отметил Вениславский, комментируя возможность штрафов для 17-летних парней.

Он напомнил, что ребята, которым в этом году исполняется 17 лет, обязаны в течение первого полугодия встать на воинский учет призывников.

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При этом, по его словам, Рада приняла закон, который разрешает таким ребятам встать на учет без визита в ТЦК через электронные коммуникации.

Напомним, еще весной в Украине всех военнообязанных и призывников обязали обновить свои данные. Это можно было сделать после визита в ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения «Резерв+».

В случае, если призывники и военнообязанные нарушали правила воинского учета в особый период, им грозил штраф в размере от 17 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.

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