50% «скидки» на штраф за необновление данных: Рада проголосовала в первом чтении за законопроект — Finance.ua

50% «скидки» на штраф за необновление данных: Рада проголосовала в первом чтении за законопроект Сегодня 13:06 — Казна и Политика

50% «скидки» на штраф за необновление данных: Рада проголосовала в первом чтении за законопроект

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект № 12 093 , предлагающий предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Об этом сообщает УНН.

Напомним, что не уточнение данных без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 грн до 25 500 грн.

Авторы законопроекта указывают, что в 2024 году более 6 000 000 военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации. Реализация закона не потребует расходов бюджета, при этом уплата штрафов наполнит бюджет.

Что предлагает законопроект

Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (далее — КУоАП), в частности:

предоставить возможность лицу, привлекаемому к административной ответственности по статьям 210, 2101 КУоАП, подать заявление в ТЦК и СП, в котором самостоятельно сообщить о факте совершения указанного правонарушения и предоставлении согласия на рассмотрение дела в его отсутствие;

предоставить возможность лицу, привлеченному к административной ответственности, в порядке, предусмотренном статьей 2799 КУоАП, в течение 10 календарных дней со дня вступления постановления в законную силу, добровольно оплатить 50% размера наложенного штрафа.

Кроме того, предлагается внести изменения в ряд других статей КУоАП для приведения их в соответствие с предложенными законопроектом положениями.

Также предполагается усовершенствование процедуры рассмотрения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 2101 КУоАП, и предоставление возможности гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, добровольно оплатить 50% от минимальной санкции статьи путем самостоятельного обращения в ТЦК и СП через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста

Для чего это необходимо

Законопроект предлагает поощрить граждан самостоятельно обратиться в ТЦК, центры предоставления административных услуг или в кабинет призывника, военнообязанного или резервиста для уточнения своих данных, чтобы оплатить только половину штрафа.

Ожидается, что принятие указанных изменений будет положительно влиять на:

стимулирование военнообязанных осуществить уточнение данных;

обеспечение наполнения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов информацией о персональных данных большого количества военнообязанных граждан.

УНН По материалам:

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