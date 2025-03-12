Выдача паспортов для мужчин за границей: Чернышев рассказал о результатах работы — Finance.ua

Выдача паспортов для мужчин за границей: Чернышев рассказал о результатах работы Сегодня 15:44

Выдача паспортов для мужчин за границей: Чернышев рассказал о результатах работы

Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявляет, что идет работа над разрешением выдачи за границей всем мужчинам паспортов, у которых завершается срок действия документа.

Об этом он рассказал журналистам сегодня в Киеве.

«Я рад, что нам удалось разблокировать это все (получение мужчинами за границей ранее оформленных паспортов. — Ред.). Сегодня из 80 тыс. паспортов большинство уже выдано, и до конца месяца получат остальные», — сказал Чернышев.

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В то же время он сообщил, что его цель — изменить постановление, ограничивающее выдачу и оформление паспортов за границей для ряда других категорий мужчин.

«Предоставить возможность украинским мужчинам, тем, для кого это нужно: тем, у кого заканчивается паспорт. Он находится, скажем, в Чехии, он мужчина, у него заканчивается паспорт, он приходит в ГП „Документ“, а ему говорят: предоставь военные документы… И он оказывается в статусе лица с просроченным паспортом в другой стране… Сейчас работаем над тем, чтобы им все же давать паспорта, я за либерализацию этого блока», — добавил он.

Чернышев подчеркнул, что сегодняшний запрет не работает на возвращение мужчин.

«Что мы выиграем? Ничего не выиграем», — добавил он.

Напомним, вопрос выдачи паспортов находящимся за рубежом украинцам урегулирован: граждане Украины мужского пола в возрасте 18−60 лет, подавшие документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», получили возможность с 17 февраля начинать получать изготовленные паспорта.

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