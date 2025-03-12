Выдача паспортов для мужчин за границей: Чернышев рассказал о результатах работы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выдача паспортов для мужчин за границей: Чернышев рассказал о результатах работы

63
Выдача паспортов для мужчин за границей: Чернышев рассказал о результатах работы
Выдача паспортов для мужчин за границей: Чернышев рассказал о результатах работы
Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявляет, что идет работа над разрешением выдачи за границей всем мужчинам паспортов, у которых завершается срок действия документа.
Об этом он рассказал журналистам сегодня в Киеве.
«Я рад, что нам удалось разблокировать это все (получение мужчинами за границей ранее оформленных паспортов. — Ред.). Сегодня из 80 тыс. паспортов большинство уже выдано, и до конца месяца получат остальные», — сказал Чернышев.
Читайте также
В то же время он сообщил, что его цель — изменить постановление, ограничивающее выдачу и оформление паспортов за границей для ряда других категорий мужчин.
«Предоставить возможность украинским мужчинам, тем, для кого это нужно: тем, у кого заканчивается паспорт. Он находится, скажем, в Чехии, он мужчина, у него заканчивается паспорт, он приходит в ГП „Документ“, а ему говорят: предоставь военные документы… И он оказывается в статусе лица с просроченным паспортом в другой стране… Сейчас работаем над тем, чтобы им все же давать паспорта, я за либерализацию этого блока», — добавил он.
Читайте также
Чернышев подчеркнул, что сегодняшний запрет не работает на возвращение мужчин.
«Что мы выиграем? Ничего не выиграем», — добавил он.
Напомним, вопрос выдачи паспортов находящимся за рубежом украинцам урегулирован: граждане Украины мужского пола в возрасте 18−60 лет, подавшие документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», получили возможность с 17 февраля начинать получать изготовленные паспорта.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems