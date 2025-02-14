Украинским мужчинам за границей начнут выдавать паспорта — Finance.ua

Украинским мужчинам за границей начнут выдавать паспорта
Во исполнение задач Президента Правительство регулировало вопросы выдачи паспортов находящимся за рубежом украинцам.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
Так, граждане Украины мужского пола в возрасте 18−60 лет, подавшие документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», бесплатно со следующей недели могут получить изготовленные паспорта.
Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия посылают в порядке очередности подачи документов.
Как отметил чиновник, нужно было время для нормирования процесса возобновления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие действующему законодательству Украины.
Он напомнил, что на сегодняшний день обязательным условием для оформления и получения паспортов граждан Украины мужского пола в возрасте 18−60 лет, которые находятся за границей, являются военно-учетные документы.
Ранее мы писали, что украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году. В мировом рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира. Об этом говорится на сайте Henley&Partners в разделе Henley Passport Index.
Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга, по данным индекса паспортов Henley Passport Index.
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