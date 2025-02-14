Украинским мужчинам за границей начнут выдавать паспорта — Finance.ua

Украинским мужчинам за границей начнут выдавать паспорта Сегодня 16:33 — Личные финансы

Украинским мужчинам за границей начнут выдавать паспорта

Во исполнение задач Президента Правительство регулировало вопросы выдачи паспортов находящимся за рубежом украинцам.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram

Так, граждане Украины мужского пола в возрасте 18−60 лет, подавшие документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», бесплатно со следующей недели могут получить изготовленные паспорта.

Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия посылают в порядке очередности подачи документов.

Как отметил чиновник, нужно было время для нормирования процесса возобновления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие действующему законодательству Украины.

Он напомнил, что на сегодняшний день обязательным условием для оформления и получения паспортов граждан Украины мужского пола в возрасте 18−60 лет, которые находятся за границей, являются военно-учетные документы.

в рейтинг самых влиятельных в 2025 году. В мировом рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира. Об этом говорится на сайте Henley&Partners в разделе Henley Passport Index. Ранее мы писали, что украинский паспорт попал В мировом рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира. Об этом говорится на сайте Henley&Partners в разделе Henley Passport Index.

Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга, по данным индекса паспортов Henley Passport Index.

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