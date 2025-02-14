Украинским мужчинам за границей начнут выдавать паспорта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинским мужчинам за границей начнут выдавать паспорта

Личные финансы
76
Украинским мужчинам за границей начнут выдавать паспорта
Украинским мужчинам за границей начнут выдавать паспорта
Во исполнение задач Президента Правительство регулировало вопросы выдачи паспортов находящимся за рубежом украинцам.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
Так, граждане Украины мужского пола в возрасте 18−60 лет, подавшие документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», бесплатно со следующей недели могут получить изготовленные паспорта.
Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия посылают в порядке очередности подачи документов.
Как отметил чиновник, нужно было время для нормирования процесса возобновления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие действующему законодательству Украины.
Он напомнил, что на сегодняшний день обязательным условием для оформления и получения паспортов граждан Украины мужского пола в возрасте 18−60 лет, которые находятся за границей, являются военно-учетные документы.
Ранее мы писали, что украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году. В мировом рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира. Об этом говорится на сайте Henley&Partners в разделе Henley Passport Index.
Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга, по данным индекса паспортов Henley Passport Index.

Заказать быстро медицинское страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.