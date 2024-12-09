18-летние мужчины за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа — Лубинец — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

18-летние мужчины за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа — Лубинец

Личные финансы
28
18-летние мужчины за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа — Лубинец
18-летние мужчины за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа — Лубинец
Мужчины, являющиеся гражданами Украины, могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа. Это касается как тех, кто находится в пределах страны, так и тех, кто за границей.
Об этом в комментарии Общественному сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Читайте также
«Есть порядок, на основании которого, для того чтобы получить паспорт гражданина Украины, нужно иметь исключительный перечень документов, в том числе в этом перечне документов есть документ о военном учете. Я это сам лично проходил, это проходят многие мужчины, которые физически в Украине и за границей», — сказал омбудсман.
Он подчеркнул, что все граждане Украины, независимо от того, где они находятся, должны соблюдать законы Украины. Лубинец добавил, что «других подходов не может существовать», поскольку это будет дискриминацией.
Читайте также
«Все равны в своих правах и своих обязанностях. Что касается обращений ко мне, такие, действительно, были среди тех граждан Украины, чьи права, по их мнению, были нарушены во время получения документов о гражданстве за рубежом», — сказал уполномоченный по правам человека.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.