18-летние мужчины за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа — Лубинец Сегодня 07:12 — Личные финансы

18-летние мужчины за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа — Лубинец

Мужчины, являющиеся гражданами Украины, могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа. Это касается как тех, кто находится в пределах страны, так и тех, кто за границей.

Об этом в комментарии Общественному сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также Не только паспорт: какие услуги недоступны без военного билета

«Есть порядок, на основании которого, для того чтобы получить паспорт гражданина Украины, нужно иметь исключительный перечень документов, в том числе в этом перечне документов есть документ о военном учете. Я это сам лично проходил, это проходят многие мужчины, которые физически в Украине и за границей», — сказал омбудсман.

Он подчеркнул, что все граждане Украины, независимо от того, где они находятся, должны соблюдать законы Украины. Лубинец добавил, что «других подходов не может существовать», поскольку это будет дискриминацией.

«Все равны в своих правах и своих обязанностях. Что касается обращений ко мне, такие, действительно, были среди тех граждан Украины, чьи права, по их мнению, были нарушены во время получения документов о гражданстве за рубежом», — сказал уполномоченный по правам человека.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.