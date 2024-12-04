«Укрпочта» упростила доставку паспортов за границу: как воспользоваться услугой — Finance.ua
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«Укрпочта» упростила доставку паспортов за границу: как воспользоваться услугой

Личные финансы
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«Укрпочта» упростила доставку паспортов за границу: как воспользоваться услугой
«Укрпочта» упростила доставку паспортов за границу: как воспользоваться услугой
Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» представил услугу доставки загранпаспортов в 134 страны мира по фиксированной цене 6 долларов плюс 10 грн НДС. Ранее стоимость такой доставки составляла более 100 долларов.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский на своей странице в Telegram.
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«Теперь в несколько кликов можно оформить доставку паспорта в 134 страны мира. И еще и по фиксированной адекватной цене — всего $6 + 10 грн НДС. До этого цены составляли более $100», — написал Смелянский.
По его словам, компания разработала cпециальную платформу для такой доставки, на которой можно оплатить услугу доставки электронной маркой с QR-кодом. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет на сайте Укрпочты.

Как оформить доставку паспорта:

  1. Для начала необходимо обратиться в консульство и заказать изготовление загранпаспорта.
  2. Далее нужно получить номер заказа и выбрать доставку по Укрпочте.
  3. После этого заполнить заявку на сайте Укрпочта и отправить ее вместе с квитанцией об оплате услуги в соответствующее заграничное учреждение.
  4. Отслеживать доставку можно по трек-номеру.
Напомним, в августе этого года в МИД сообщили, что граждане Украины за рубежом получат сервис доставки документов, прежде всего загранпаспортов, по значительно более низкой стоимости по сравнению с международными коммерческими компаниями. МИД и Укрпочта заключили Меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений. Планировалось, что новый сервис доставки паспортов заработает в сентябре. Ранее такая услуга стоила $70−100.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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