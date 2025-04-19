Популярность дубайского шоколада привела к глобальному дефициту фисташек — Finance.ua
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Популярность дубайского шоколада привела к глобальному дефициту фисташек

Мир
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Популярность дубайского шоколада привела к глобальному дефициту фисташек
Популярность дубайского шоколада привела к глобальному дефициту фисташек
Стремительный рост популярности дубайского шоколада спровоцировал глобальный дефицит фисташек, что привело к росту цен на него на треть.
Об этом пишет Financial Times.

Как взлетели цены

Из-за ажиотажа вокруг дубайского шоколада цены на ядра фисташек подскочили с $7,65 за фунт год назад до примерно $10,30 за фунт сейчас, сказал Джайлс Хакинг из орехового трейдера CG Hacking.
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«Фисташковый мир в настоящее время фактически истощен», — сказал он.
Запасы фисташек уже сокращались после неудачного урожая в прошлом году в США, ведущем экспортере орехов.
Урожай в США также более высокого качества, чем обычно, оставив меньше дешевых ядер без скорлупы, которые обычно продаются как ингредиенты для шоколада и других продуктов.
«Предложений было не так много, поэтому, когда появился дубайский шоколад, и шоколатье скупили все попавшиеся им ядра… это оставило остальной мир в дефиците», — сказал Хакинг.
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По данным таможенной службы Ирана, второго по величине производителя в мире, за шесть месяцев до марта 2025 года он экспортировал в ОАЭ на 40% больше фисташек, чем за все 12 месяцев до этого.
По данным Иранской ассоциации производителей фисташек, дефицит является резким поворотом событий по сравнению с 2023 годом, когда мировое предложение фисташек превысило спрос и привело к падению цен.
Из-за избытка стали доступны различные побочные продукты, такие как фисташковое масло и паста, которые можно использовать в широком спектре продуктов на основе фисташек.
Это было примерно в то же время, когда был запущен Dubai Chocolate, и постепенно он стал вирусным по всему миру.
По материалам:
Forbes.ua
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