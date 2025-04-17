Ожидается подорожание клубники из-за дефицита рабочей силы и роста цен — Finance.ua
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Ожидается подорожание клубники из-за дефицита рабочей силы и роста цен

Аграрный рынок
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Ожидается подорожание клубники из-за дефицита рабочей силы и роста цен
Ожидается подорожание клубники из-за дефицита рабочей силы и роста цен
Из-за значительного дефицита рабочих рук в харьковских хозяйствах в прошлом сезоне на 40−50% осталась несобранной клубника, что может привести к подорожанию этой ягоды в нынешнем году. В этой связи специалисты прогнозируют рост цен на клубнику, а также на удобрения, средства защиты растений и электроэнергию.

Причины повышения цен на клубнику

По словам Ирины Павловой, агронома-консультанта по выращиванию ягодных культур, во многих хозяйствах Харьковской области из-за нехватки рабочих рук не удалось собрать полный урожай в прошлом сезоне. «Мои коллеги из Сумщины также не смогли собрать весь урожай из-за этого фактора», — отмечает эксперт. Она советует заранее планировать набор работников для сбора ягод во избежание подобных проблем в будущем.

Особенности сбора и увеличение стоимости

Эксперт привела пример одного из предприятий в Ровенской области, которое обеспечивает привлечение работников с расстояния 240 км с помощью собственных автобусов. Там возделывается 70 гектаров ягодных насаждений, и для уборки за один день требуется до 1000 рабочих.
По материалам:
agroreview.com
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