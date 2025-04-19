Американцы демонстрируют рекордно пессимистические экономические настроения — Finance.ua

Американцы демонстрируют рекордно пессимистические экономические настроения Сегодня 22:01 — Мир

Американцы демонстрируют рекордно пессимистические экономические настроения

Американцы сейчас проявляют один из самых пессимистических взглядов на экономику за все время.

Об этом пишет CNN.

По данным Мичиганского университета, потребительские настроения в апреле упали на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 50,8 — второй самый низкий показатель с 1952 года, когда началось ведение статистики.

Причины упадка

Нестабильная торговая война президента Дональда Трампа, угрожающая ростом инфляции, существенно ухудшила настроения американцев за последние несколько месяцев.

Согласно опросу, эти настроения ухудшились после того, как на прошлой неделе Трамп объявил о введении значительных тарифов.

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«Это снижение, как и в прошлом месяце, было повсеместным и единодушным независимо от возраста, дохода, образования, географического региона и политической принадлежности», — сообщила директор исследования Джоанна Хсу.

Федеральная резервная система и Уолл-стрит внимательно следят за тем, как ухудшение настроений влияет на потребительские расходы, составляющие около 70% экономики США, и теряют ли американцы веру в то, что инфляция вернется к нормальному уровню в ближайшие годы.

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