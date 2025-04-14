Британия приостановила действие некоторых тарифов, чтобы поддержать свои компании из-за пошлин США — Finance.ua
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Британия приостановила действие некоторых тарифов, чтобы поддержать свои компании из-за пошлин США

Мир
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Британия приостановила действие некоторых тарифов, чтобы поддержать свои компании из-за пошлин США
Британия приостановила действие некоторых тарифов, чтобы поддержать свои компании из-за пошлин США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приостановил действие импортных тарифов на десятки товаров с целью поддержать отечественные компании, пострадавшие от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин.
Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечено, что Лондон аннулирует пошлины на 2 года для 89 продуктов — от аккумуляторов для электромобилей до фруктовых соков. Также британский премьер снизил пошлины до нуля на сироп агавы, который используют в выпечке и коктейлях, продукты питания, такие как макароны, консервированные ананасы и кедровые орехи, фруктовый сок, кокосовое масло и луковицы растений.
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В то же время, чтобы уменьшить давление на строительную отрасль, Британия сократит пошлины для фирм, импортирующих фанеру и пластмассу.
В материале акцентируют: товары, которые уже ввозятся в Соединенное Королевство и имеют право на льготный режим (например, по соглашению о свободной торговле) — не почувствуют никаких последствий.
Напомним, Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин в размере не менее 10% почти на все импортируемые в США товары: тарифы вступят в силу 9 апреля.
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Затем президент США объявил чрезвычайное положение, чтобы «повысить конкурентоспособность, защитить суверенитет и укрепить национальную и экономическую безопасность».
11 апреля Таможенная и пограничная служба США опубликовала сообщение об изменении таможенной политики. Там говорилось, что в применении глобальных тарифов будет исключение для компьютеров, смартфонов и нескольких категорий электронных устройств и их компонентов.
По материалам:
Espreso.tv
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