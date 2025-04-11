Китай повысил пошлины на товары США и призвал ЕС объединиться против тарифной политики Трампа — Finance.ua

Китай повысил пошлины на товары США и призвал ЕС объединиться против тарифной политики Трампа Сегодня 15:20

Китай повысил пошлины на товары США и призвал ЕС объединиться против тарифной политики Трампа

Китай повысит пошлины на все американские товары с 84 до 125%. Такое решение начнет действовать с 12 апреля. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов КНР.

Такие меры являются ответом на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайские товары до 125%. В министерстве отметили, что КНР будет игнорировать дальнейшие пошлины со стороны США.

«Учитывая, что больше не существует никакой возможности принятия рынком американских товаров, экспортируемых в Китай при нынешних уровнях тарифов, если американская сторона продолжит вводить пошлины на экспортируемые в США китайские товары, китайская сторона не будет обращать на это никакого внимания», — подчеркнули в министерстве.

что Европейский Союз и Китай должны объединить усилия в противостоянии «односторонним запугиваниям». По его словам, высокие пошлины, введенные Трампом, вредят экономике, передает агентство «Синьхуа». В то же время глава КНР Си Цзиньпин заявил,

В частности, во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине Си Цзиньпин сказал, что в тарифной войне не будет победителей, а если идти против мира, то это значит изолировать себя.

Он подчеркнул, что Китай и ЕС являются крупнейшими экономиками мира и сторонниками экономической глобализации и свободной торговли. По его словам, их общий объем производства составляет более трети мирового объема, поэтому между странами сложились тесные экономические отношения.

Си Цзиньпин добавил, что Китай и Европа должны выполнять свои международные обязательства, а именно защищать тенденцию экономической глобализации и международную торговую среду. Кроме того, глава КНР призвал страны ЕС «совместно противостоять односторонним методам запугивания».

По его словам, Китай всегда считал Европейский Союз важным полюсом в мире и является большим государством, открыто поддерживающим единство, развитие и рост блока.

УНІАН По материалам:

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