«Дубайские» паски: сколько стоят тренды этого года (цена, фото) — Finance.ua
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«Дубайские» паски: сколько стоят тренды этого года (цена, фото)

Личные финансы
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«Дубайские» паски: сколько стоят тренды этого года (цена, фото)
«Дубайские» паски: сколько стоят тренды этого года (цена, фото)
Нынешний пасхальный тренд — «дубайские» паски с фисташковым кремом и маскарпоне, которые заполонили социальные сети украинцев. Такой деликатес в кондитерских стоит от 1225 до 1650 грн, тогда как в магазинах подобные изделия продаются в 10 раз дешевле — от 189 до 619 грн.
В то же время украинцы могут приготовить такой кулич самостоятельно дома примерно за 445 грн.
Пасха 2025 года в Украине проходит под знаком нового гастрономического тренда — так называемых «дубайских пасок».
Это не просто кулич, а настоящее произведение кондитерского искусства: с фисташковым кремом, маскарпоне , натуральной ванилью, бельгийским шоколадом и щедрой порцией декора.
  • «Namelaka» — 1650 грн;
«Дубайские» паски: сколько стоят тренды этого года (цена, фото)
  • «Cheese Cake Family» — 1225 грн.
«Дубайские» паски: сколько стоят тренды этого года (цена, фото)
Объяснение стоимости таких изделий кроется не только в ингредиентах, но и брендовой наценке. Кондитерские, работающие в премиум-сегменте, имеют высокие расходы на аренду локаций в ТРЦ или центре города, расходы на маркетинг, упаковку, в частности дизайнерскую, и, конечно, оплату труда шеф-кондитеров. Многие покупают эти паски не только как десерт, но и как статусный подарок, поэтому психологическая стоимость также значительно выше.
Несмотря на популярность эксклюзивных пасок, в крупных сетях супермаркетов также можно найти фисташковые куличи или похожие на «дубайские» по рецептуре, но значительно дешевле. В этом году магазины выставили следующие цены:
  • «Ашан» (300 г) — 189,90 грн;
  • «Wine Time» (550 г) — 619 грн;
Эти варианты производятся в более крупных масштабах, в промышленных кондитерских цехах, с более дешевыми или более массовыми ингредиентами, и не включают брендированную упаковку или ручную работу. Таким образом, стоимость более доступна для украинцев.
Для тех, кто хочет не только сэкономить, но и получить удовольствие от процесса, приготовление «дубайской» паски дома — вполне реальный вариант. По рецепту, включающему муку, яйца, сливочное масло, дрожжи, молоко, фисташковый крем, маскарпоне, сливки и измельченные фисташки, стоимость такого домашнего изделия составит примерно 445 грн (данные за апрель 2025 года в Киеве).
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Кредиты в Украине

По материалам:
Обозреватель
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