Рейтинг самых дорогих городов мира — Finance.ua

Рейтинг самых дорогих городов мира Сегодня 16:04 — Мир

Рейтинг самых дорогих городов мира

В этом году княжество Монако стало лидером в списке самых дорогих городов мира.

Об этом в отчете «Самые богатые города мира 2025» сообщила международная консалтинговая компания Henley & Partners.

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Отмечается, что цены на недвижимость в Монако превышают 38 800 долларов за квадратный метр.

Какие страны в рейтинге

На втором месте — Нью-Йорк, где средняя цена на элитную недвижимость составляет 27 500 долларов за «квадрат». Далее следуют Гонконг (26 300) и Лондон (24 000).

Цены на жилье в курортном городке на Лазурном берегу Сент-Жан-Кап-Ферра во Франции стартуют от 21 200 долларов, из-за чего недвижимость там дороже, чем в столице.

В Париже метр жилья можно приобрести за 20 400 баксов. На седьмой строчке рейтинга австралийский Сидней с 19 500 долларов за метр квадратный.

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Замыкают десятку самых дорогих городов Палм-Бич и Майами-Бич во Флориде и Лос-Анджелес в Калифорнии.

Как отмечается, в этом рейтинге Франция представлена ​​самым большим количеством городов — Париж, Сент-Жан-Кап-Ферра, Ницца, Канны, Антиб и Эз. За ней следуют США с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Палм-Бич и Майами-Бич.

Швейцария (Женева и Лугано) и Италия (Портофино и Порто-Черво) имеют по два города в списке.

Фокус По материалам:

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