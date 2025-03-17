Инвестиции в недвижимость: в каких странах Европы выгоднее всего покупать жилье в 2025 году — Finance.ua
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Инвестиции в недвижимость: в каких странах Европы выгоднее всего покупать жилье в 2025 году

Недвижимость
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Инвестиции в недвижимость: в каких странах Европы выгоднее всего покупать жилье в 2025 году
Инвестиции в недвижимость: в каких странах Европы выгоднее всего покупать жилье в 2025 году
В некоторых странах Европы сдача жилья в аренду приносит больше всего доходов. Согласно исследованию в начале 2025 года, есть семь государств, где действительно выгодно инвестировать в недвижимость.
В Центральной и Восточной Европе на пике популярности в начале 2025 года находились Венгрия и Литва. Данные Global Property Guide свидетельствуют о том, что в этих странах следует инвестировать в недвижимость, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Delfi.

Какие страны в топ-3

В столице Литвы, Вильнюсе, аренда жилья в среднем дает 5,65% прибыли. В Литве в общем-то дорого снимать квартиру — за 10 лет цены выросли более чем на 170% по сравнению с 2015 годом.
Средний подоходный налог в Литве равен 15%. По данным Eurostat, во втором квартале 2024 года цены на аренду в стране выросли на 10% по сравнению с 2023-м. Эта тенденция, скорее всего, сохранится.
На втором месте — Эстония, где средняя прибыль составляет 6,7%.
Третье место занимает Румыния, где дополнительные расходы, связанные с покупкой жилья, незначительны. Налоги на доходы от аренды невелики (10%), а прибыль составляет 6,46% в год.

Какие еще страны Европы назвали выгодными для инвестиций

В список также входит Ирландия, поскольку цены на аренду там высоки, правда, и налоги немаленькие. Эта страна близка к кризису на рынке жилья, потому что количество жителей увеличивается, цены на аренду растут, а недвижимости строят немного.
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Выгодно также инвестировать в недвижимость в Венгрии, Словении и Польше, где аренда довольно дорогая и небольшие налоги.
Согласно отчету, не стоит инвестировать в недвижимость в Бельгии, Франции и Греции, поскольку прибыль там самая низкая. К примеру, в Бельгии налоги могут составлять половину стоимости аренды.
По материалам:
Телеканал 24
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