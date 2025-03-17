Сколько стоит жизнь в крупнейших городах Украины и ЕС: сравнение — Finance.ua

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Сколько стоит жизнь в крупнейших городах Украины и ЕС: сравнение

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Сколько стоит жизнь в крупнейших городах Украины и ЕС: сравнение
Сколько стоит жизнь в крупнейших городах Украины и ЕС: сравнение
Существует небезосновательное мнение, что в странах ЕС цены на продукты, аренду и коммунальные услуги выше, чем в Украине. В общем, это так и есть: в европейских городах всё это действительно дороже, чем у нас, если считать только абсолютные показатели в отрыве от уровня заработной платы. Если учитывать этот показатель, то ситуация резко изменится. Более того, с учетом уровня заработной платы даже Киев — не самый дорогой город в Украине.
Журналисты подсчитали, сколько стоит жизнь в Украине и ЕС, а также, как соотносятся цены и средние зарплаты в европейских столицах и Киеве.
Для сравнения стоимости жизни в крупнейших украинских городах использовались статистические данные крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo. В составе базовой продуктовой корзины учли: 4 л молока, 3 кг хлеба, по 2 кг куриного филе, говядины и картофеля, по 1 кг риса, сыра, яблок, бананов, помидоров и лука, а также 24 штуки яиц. Данные о средней стоимости 1-комнатных квартир взяли на популярном украинском онлайн-портале по продаже, покупке и аренде недвижимости DIM.RIA.
Для сравнения выбрали цены в крупнейших украинских городах: Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе.
Сколько стоит жизнь в крупнейших городах Украины и ЕС: сравнение
Самая высокая стоимость базовой продуктовой корзины оказалась в Киеве — 2 349,25 грн. Здесь без сюрпризов. Продукты в столице всегда стоили дороже, чем в других городах страны.
В целом же, во всех городах, кроме Киева, стоимость корзины в пределах 1900−2100 грн, что указывает на относительно одинаковый уровень цен на продукты. Самая низкая стоимость пищевых продуктов оказалась в Харькове — 1 907,63 грн.

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На коммунальные услуги и интернет больше всего тратят также киевляне — 4 711,89 грн. Ненамного меньше за коммуналку отдают жители Днепра (4 605,16 грн) и Харькова (4 627,74). Самые низкие цены во Львове (3674,57 грн) и Одессе (3 674,57 грн).
Самая высокая стоимость аренды также в столице — 15 024,30 в месяц. Львов и Днепр занимают промежуточное положение со стоимостью аренды 13694,01 грн и 12187,50 грн соответственно. А вот в Одессе и Харькове цены на аренду значительно ниже — около 6 тысяч гривен в месяц. Это не в последнюю очередь связано с постоянными обстрелами и всеобщим высоким уровнем опасности в этих городах.
Киев также лидирует по уровню средних зарплат — 24 198,57 грн в месяц. Что существенно выше, чем во Львове (21 042,11 грн). В Одессе и Днепре средние зарплаты в пределах 17 000 грн. Самая низкая средняя зарплата в Харькове — 16 342,45 грн.
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Самое интересное, что по соотношению цен и средних зарплат Киев оказался относительно недорогим городом — коммуналка, аренда на продукты занимают здесь 91,2% от средней зарплаты. Это ниже, чем во Львове (92,3) и Днепре. С Днепром ситуация самая интересная, ведь расходы на жизнь здесь превышают средние доходы более чем на 6%.
Самые низкие показатели в Одессе (70,5%) и Харькове (79,3%). Но нужно учитывать низкую арендную плату в этих городах. Что во многом и делает разницу.
Самая высокая средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве — 5 661 520 грн, что подчеркивает статус столицы как самого дорогого города для покупки жилья. Львов, Одесса и Днепр имеют стоимость квартир в пределах 2−3,5 млн грн. Самая низкая стоимость в Харькове — 1 420 221 грн.
При этом, чтобы накопить на квартиру в Киеве, вам придется в течение 19,5 лет откладывать всю среднюю зарплату. Самый короткий срок в Харькове — 7,2 года.

Сравнение стоимости жизни в Киеве и ЕС

Сколько стоит жизнь в крупнейших городах Украины и ЕС: сравнение
Если сравнивать столицу Украины с европейскими, то относительно низкие цены на продукты, аренду, коммунальные услуги и недвижимости в Киеве нивелируются значительно более низкими зарплатами, которые не идут ни в какое сравнение с европейскими.
И хотя по абсолютным ценам по всем показателям лидирует столица Германии, соотношение цен к зарплатам (47,3%) делает Берлин самым выгодным городом для проживания.

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Впрочем, на собственное жилье во всех европейских странах нужно копить довольно долго. Даже в Берлине для этого понадобится более 9 лет. Приблизительно, как в Одессе.
Варшава и Прага занимают промежуточное положение по большинству показателей, но Прага выделяется более высокой стоимостью жилья и более длительным сроком его приобретения по сравнению с Варшавой. А вот соотношение цен и средних зарплат лучше в столице Чехии — 65,9% против 69,5%.
Что касается Киева, то по соотношению стоимости жизни и зарплат столица Украины начисто проигрывает европейским городам. Показатель в 91,2% свидетельствует о значительной нагрузке на бюджет жителей из-за относительно низких доходов.
По материалам:
Novyny.live
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