Сколько нужно годовых зарплат, чтобы купить квартиру в Киеве, Львове и Одессе в феврале 2025 года (инфографика) — Finance.ua

Сколько нужно годовых зарплат, чтобы купить квартиру в Киеве, Львове и Одессе в феврале 2025 года (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Сколько нужно годовых зарплат, чтобы купить квартиру в Киеве, Львове и Одессе в феврале 2025 года (инфографика)

Год назад на покупку жилья, в среднем, понадобился бы заработок за 9,1 года, а почти два года назад — за 8,5 года.

Об этом пишет ЛУН

Эксперты показали, как менялась средняя цена квартиры на вторичке в годах заработной платы с мая 2023 года.

Стоимость квартир в годовых зарплатах в Киеве

Сейчас в Киеве наблюдается самое низкое соотношение средней зарплаты и средней стоимости 1-комнатной квартиры за весь период наблюдения: такое жилье можно купить за сумму среднего заработка за 8 лет. А самое высокое было зафиксировано в сентябре 2023 — 9,8 годовых з/п за 1-комнатную квартиру.

Что касается столичных 2-комнатных квартир, то в среднем на покупку такого жилья сейчас понадобится заработок за 12,8 лет. Самый высокий показатель был зафиксирован в сентябре 2023 года, 2-комнатная квартира тогда стоила 15,2 годовых столичных зарплат. А самый низкий — в мае 2024 года, когда двушку в столице можно было приобрести за сумму заработка за 12,3 года.

Средняя стоимость 3-комнатной квартиры в Киеве в феврале 2024 года равна среднему заработку за 18,6 лет. Самое низкое соотношение было зафиксировано в мае 2024 года — 17,7 годовых зарплат, а самое высокое в сентябре 2023 — 22,2 годовых зарплат.

Стоимость квартир в годовых зарплатах во Львове

В феврале 2025 года на покупку 1-комнатной квартиры придется потратить, в среднем, 9,2 местных годовых зарплаты, на покупку 2-комнатной — заработок за 13 лет, а на покупку 3-комнатной — за 16,6 лет.

Как и в столице, некоторый спад соотношения средней стоимости квартиры и средней зарплаты был зафиксирован в мае 2024 года. Но если в Киеве в начале прошлогоднего периода блэкаутов стоимость квартиры в количестве средних зарплат упала до исторического минимума, то во Львове она была немного выше, чем сейчас.

В частности, в мае прошлого года стоимость 1-комнатной стоила сумму заработка за 9,3 года, 2-комнатная — за 13,7 лет, а 3-комнатная — за 16,7 лет.

Стоимость квартир в годовых зарплатах в Одессе

В Одессе в феврале 2025 года тоже фиксируется снижение соотношения средней зарплаты и средней стоимости жилья.

Однокомнатная стоит сумму заработка за 6,1 лет, 2-комнатная — за 9,2 года, а 3-комнатная — за 12 лет. В мае 2024 года средняя стоимость 1-комнатной была равна местному заработку за 6,2 года, 2-комнатной — за 9,2 года, а 3-комнатной — за 12,3 года.

Другие города

Самая низкая стоимость недвижимости в годах заработной платы традиционно сохраняется в прифронтовых регионах страны: Херсоне, Запорожье, Харькове и Днепре.

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