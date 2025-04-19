Рейтинг счастливых стран Европы: на каком месте Украина — Finance.ua

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Рейтинг счастливых стран Европы: на каком месте Украина

Мир
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Рейтинг счастливых стран Европы: на каком месте Украина
Рейтинг счастливых стран Европы: на каком месте Украина
В новом отчете, опубликованном в рамках инициативы ООН, проанализировано, насколько удовлетворены жизнью жители более 140 стран мира.
Ключевыми факторами оценки стали здоровье, социальные связи, уровень доверия к государству и друг другу, свобода выбора и доброжелательность в обществе.
К сожалению, Украина с результатом 4,7 балла очутилась на последнем месте среди стран Европы. Причины столь низкого уровня счастья очевидны:
  • полномасштабная война,
  • экономическая нестабильность,
  • низкий уровень доверия к государственным институтам,
  • психологическая истощенность общества.

Где самые низкие показатели

В страны с самыми плохими показателями также вошли Албания, Болгария, Северная Македония, а также россия, Греция, Черногория и Кипр — все с оценкой около 5,9 балла.

Лидеры

Как и в предыдущие годы, Финляндия сохранила лидерство с 7,7 баллами, за ней следуют Дания и Исландия.
Всемирный отчет о счастье напоминает, что счастье измеряется не только деньгами. Оно формируется в ощущении поддержки, стабильности, свободы и доверия — и именно над этими ценностями следует работать обществам, стремящимся двигаться вперед.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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