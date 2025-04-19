Рейтинг счастливых стран Европы: на каком месте Украина — Finance.ua

Рейтинг счастливых стран Европы: на каком месте Украина Сегодня 12:16 — Мир

Рейтинг счастливых стран Европы: на каком месте Украина

В новом отчете, опубликованном в рамках инициативы ООН, проанализировано, насколько удовлетворены жизнью жители более 140 стран мира.

Ключевыми факторами оценки стали здоровье, социальные связи, уровень доверия к государству и друг другу, свобода выбора и доброжелательность в обществе.

К сожалению, Украина с результатом 4,7 балла очутилась на последнем месте среди стран Европы. Причины столь низкого уровня счастья очевидны:

полномасштабная война,

экономическая нестабильность,

низкий уровень доверия к государственным институтам,

психологическая истощенность общества.

Где самые низкие показатели

В страны с самыми плохими показателями также вошли Албания, Болгария, Северная Македония, а также россия, Греция, Черногория и Кипр — все с оценкой около 5,9 балла.

Лидеры

Как и в предыдущие годы, Финляндия сохранила лидерство с 7,7 баллами, за ней следуют Дания и Исландия.

Всемирный отчет о счастье напоминает, что счастье измеряется не только деньгами. Оно формируется в ощущении поддержки, стабильности, свободы и доверия — и именно над этими ценностями следует работать обществам, стремящимся двигаться вперед.

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