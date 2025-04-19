рф хочет от США снятия авиасанкций, но наталкивается на сопротивление со стороны ЕС — Finance.ua

рф хочет от США снятия авиасанкций, но наталкивается на сопротивление со стороны ЕС Сегодня 12:57 — Казна и Политика

рф хочет от США снятия авиасанкций, но наталкивается на сопротивление со стороны ЕС

россия лоббирует открытие неба США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной, однако в этой схеме есть большая проблема — ЕС не заинтересован в этом, а без участия Европы российские перевозчики это не сделают.

Об этом пишет Politico.

Позиция ЕС

«Во-первых, санкции ЕС против россии остаются неизменными, включая запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС», — заявил представитель Европейской комиссии на условиях анонимности.

Кроме политических решений о санкциях, представитель ЕС также отметил «серьезные вопросы безопасности», связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов, поскольку «неизвестно, обеспечивалось ли надлежащее обслуживание российских авиаперевозчиков и служб воздушного движения в течение последних трех лет, что ставит под серьезный вопрос летную пригодность».

«В результате существует высокая вероятность того, что на самолетах, эксплуатируемых на внутреннем рынке россии, устанавливают поддельные детали. Позволять этим самолетам эксплуатироваться в коммерческих целях в Европе не только опасно, но и несет в себе риск ввоза контрафактных деталей», — сказал Сандер Старревельд, директор консалтинговой компании SIG Aviation.

С практической точки зрения открытие европейского неба для российских авиакомпаний, таких как национальный авиаперевозчик «Аэрофлот», также станет серьезным бременем для Агентства по безопасности полетов ЕС (EASA).

Агентство должно гарантировать, что российские самолеты имеют уровень безопасности, эквивалентный уже эксплуатируемому в ЕС самолету, а этот процесс требует времени, особенно учитывая объем работы.

Кроме проблем безопасности и сертификации, многие российские самолеты, возможно, никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они действительно не российские, а были украдены у арендодателей самолетов после вторжения.

Несмотря на такие проблемы, россия требует возобновления прямых рейсов в США в рамках любого соглашения о прекращении боевых действий.

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Такой шаг должен стать следствием снятия санкций с «Аэрофлота», заявил 11 апреля министр иностранных дел россии сергей лавров.

А уже через несколько дней, 16 апреля, россия обратилась в Вашингтон с просьбой разрешить ей купить самолеты, произведенные американским производителем Boeing, и заплатить за них российскими государственными активами, замороженными с начала войны, при достижении прекращения огня в войне с Украиной.

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