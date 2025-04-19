рф хочет от США снятия авиасанкций, но наталкивается на сопротивление со стороны ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

рф хочет от США снятия авиасанкций, но наталкивается на сопротивление со стороны ЕС

Казна и Политика
7
рф хочет от США снятия авиасанкций, но наталкивается на сопротивление со стороны ЕС
рф хочет от США снятия авиасанкций, но наталкивается на сопротивление со стороны ЕС
россия лоббирует открытие неба США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной, однако в этой схеме есть большая проблема — ЕС не заинтересован в этом, а без участия Европы российские перевозчики это не сделают.
Об этом пишет Politico.

Позиция ЕС

«Во-первых, санкции ЕС против россии остаются неизменными, включая запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС», — заявил представитель Европейской комиссии на условиях анонимности.
Читайте также
Кроме политических решений о санкциях, представитель ЕС также отметил «серьезные вопросы безопасности», связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов, поскольку «неизвестно, обеспечивалось ли надлежащее обслуживание российских авиаперевозчиков и служб воздушного движения в течение последних трех лет, что ставит под серьезный вопрос летную пригодность».
«В результате существует высокая вероятность того, что на самолетах, эксплуатируемых на внутреннем рынке россии, устанавливают поддельные детали. Позволять этим самолетам эксплуатироваться в коммерческих целях в Европе не только опасно, но и несет в себе риск ввоза контрафактных деталей», — сказал Сандер Старревельд, директор консалтинговой компании SIG Aviation.
С практической точки зрения открытие европейского неба для российских авиакомпаний, таких как национальный авиаперевозчик «Аэрофлот», также станет серьезным бременем для Агентства по безопасности полетов ЕС (EASA).
Читайте также
Агентство должно гарантировать, что российские самолеты имеют уровень безопасности, эквивалентный уже эксплуатируемому в ЕС самолету, а этот процесс требует времени, особенно учитывая объем работы.
Кроме проблем безопасности и сертификации, многие российские самолеты, возможно, никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они действительно не российские, а были украдены у арендодателей самолетов после вторжения.
Несмотря на такие проблемы, россия требует возобновления прямых рейсов в США в рамках любого соглашения о прекращении боевых действий.
Читайте также
Такой шаг должен стать следствием снятия санкций с «Аэрофлота», заявил 11 апреля министр иностранных дел россии сергей лавров.
А уже через несколько дней, 16 апреля, россия обратилась в Вашингтон с просьбой разрешить ей купить самолеты, произведенные американским производителем Boeing, и заплатить за них российскими государственными активами, замороженными с начала войны, при достижении прекращения огня в войне с Украиной.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems