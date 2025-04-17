Западные компании не спешат возвращаться в рф, несмотря на усилия путина, — Bloomberg. — Finance.ua
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Западные компании не спешат возвращаться в рф, несмотря на усилия путина, — Bloomberg.

Фондовый рынок
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Западные компании по-прежнему с опаской относятся к российскому рынку, который радикально изменился, и не согласны с ценой возврата в рф.
Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что владимир путин поручил своему правительству разработать новую правовую базу для компаний, желающих инвестировать в россию. Эксперты считают это признаком того, что москва готовится к отмене американских санкций.
По словам одного из кремлевских чиновников, говорившего на условиях анонимности, несмотря на это, «никто пока не стучится в дверь». Это подчеркивает неопределенный характер подходов компаний к возобновлению своей деятельности в россии.
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Журналисты побеседовали с юристами, банкирами и аналитиками, оценивающими риски. По словам одного из экспертов, некоторые компании рассматривают разные сценарии и уже обращались за советом по поводу того, что может произойти дальше на радикально другом рынке, где баланс между риском и выгодой резко изменился с 2022 года.
«Они все проводят комплексную проверку. Они все рассматривают свои варианты. С момента инаугурации Трампа россии уделяется гораздо больше внимания», — рассказал руководитель стратегической консалтинговой фирмы Macro Advisory, ориентированной на россию, Крис Вифер.
По его словам, большинство компаний не будут рассматривать возможность возвращения в рф до тех пор, пока не будет достигнуто постоянное соглашение о прекращении огня в Украине: «Никто не хочет вернуться слишком рано, чтобы потом снова уйти».
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Со своей стороны, депутат Госдумы Федерального собрания рф Анатолий Аксаков заявил, что «все новые инвесторы, которые захотят прийти в россию, получат максимально выгодные условия». Однако фирмам, покинувшим страну и теперь желающим вернуться, придется платить за активы полную рыночную цену.
По данным издания, путин ясно дал понять, что западным компаниям, ушедшим после начала полномасштабного вторжения и продавшим дочерние компании по «низкой цене», нельзя позволять дешево возвращать свои активы.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину с российского рынка стали уходить иностранные компании. К маю 2023 года 18,2% международного бизнеса окончательно свернули свою деятельность в россии.
В апреле 2025 года появилась информация о том, что сразу десять автобрендов могут покинуть рынок россии. Речь идет о таких брендах, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.
По материалам:
УНІАН
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