Kia решила вернуться на российский рынок — Finance.ua

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Kia решила вернуться на российский рынок

Технологии&Авто
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Kia решила вернуться на российский рынок
Kia решила вернуться на российский рынок
Южнокорейская автокомпания Kia пересмотрела стратегию продаж на этот год и включила в нее российский рынок.
Компания планирует за год продать в рф 50 тыс. автомобилей, пишет корейское агентство Yonhap.
Помимо российского рынка свыше миллиона автомобилей компания планирует продать за год в Северной Америке, 774 тыс. — в Европе, 580 тыс. — в Южной Корее и 400 тыс. — в Индии.
Издание даже указало, что Hyundai Motor Group также хочет вернуться на рынок россии в связи с потеплением отношений между кремлем и Белым домом.
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В 2022 году из-за вторжения россии в Украину компания приостановила официальные поставки автомобилей и комплектующих в рф, не делая при этом заявления об уходе с рынка.
Производство автомобилей Kia на калининградском заводе было остановлено. Исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу в октябре 2022 года заявил, что компания будет заниматься только послепродажным обслуживанием, поскольку не сможет поставлять автомобили.
В 2023 году компания продала свой завод в Санкт-Петербурге, однако на 2023−2024 годы автомобили Kia продолжали завозиться на российский рынок каналами параллельного импорта.
По материалам:
УНІАН
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