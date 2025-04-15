Kia решила вернуться на российский рынок — Finance.ua

Kia решила вернуться на российский рынок Сегодня 23:11 — Технологии&Авто

Kia решила вернуться на российский рынок

Южнокорейская автокомпания Kia пересмотрела стратегию продаж на этот год и включила в нее российский рынок.

Компания планирует за год продать в рф 50 тыс. автомобилей, пишет корейское агентство Yonhap

Помимо российского рынка свыше миллиона автомобилей компания планирует продать за год в Северной Америке, 774 тыс. — в Европе, 580 тыс. — в Южной Корее и 400 тыс. — в Индии.

Издание даже указало, что Hyundai Motor Group также хочет вернуться на рынок россии в связи с потеплением отношений между кремлем и Белым домом.

В 2022 году из-за вторжения россии в Украину компания приостановила официальные поставки автомобилей и комплектующих в рф, не делая при этом заявления об уходе с рынка.

Производство автомобилей Kia на калининградском заводе было остановлено. Исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу в октябре 2022 года заявил, что компания будет заниматься только послепродажным обслуживанием, поскольку не сможет поставлять автомобили.

В 2023 году компания продала свой завод в Санкт-Петербурге, однако на 2023−2024 годы автомобили Kia продолжали завозиться на российский рынок каналами параллельного импорта.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.