LG, Hyundai, Kia, Samsung планируют возвращение в россию на фоне переговоров о перемирии — Finance.ua

LG, Hyundai, Kia, Samsung планируют возвращение в россию на фоне переговоров о перемирии Сегодня 23:10 — Фондовый рынок

Крупные корейские компании готовятся к возобновлению бизнеса в россии на фоне переговоров о перемирии между рф и Украиной. россия рассматривается как критический рынок для диверсификации бизнес-интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны США.

Об этом сообщает The Korea Times.

«Если две страны (рф и Украина. — Ред.) достигнут полного перемирия или мирного соглашения, санкции с россии, вероятно, будут сняты, что позволит корейским компаниям возобновить там бизнес», — говорится в сообщении.

Читайте также В Европе снизились цены на газ на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Отмечается, что россия является значительным рынком с большим преимуществом для корейских продуктов и служит стратегическим центром, соединяющим Центральную Азию и Европу. Согласно данным МИД Южной Кореи, в 2021 году двусторонняя торговля между Южной Кореей и рф достигла $29,9 млрд, причем в то время россия была 12-м по величине экспортным рынком Южной Кореи.

Среди крупных корейских фирм планируют возвращение LG Electronics, Hyundai, Kia, Samsung.

По словам представителей отрасли, в последнее время LG Electronics частично возобновила работу на своем заводе по производству электронной техники в москве.

Читайте также В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

«Этот шаг направлен на предотвращение ухудшения производственных мощностей, которые простаивали с начала войны», — сказал представитель LG, добавив, что «операция использует инвентарные материалы завода». До войны завод производил стиральные машины и холодильники.

Генеральный директор LG Electronics Чо Чжу Ван заявил, что компания все еще «осторожна, потому что война еще не закончилась», но добавил, что «мы внимательно следим за ситуацией, потому что мы можем возобновить работу после отмены санкций». Слова были интерпретированы как доказательство того, что компания сейчас готовится к возможному возобновлению работы там в ближайшее время.

HD Hyundai Electric, поддерживавшая свой российский бизнес во время войны, примет участие через местного дистрибьютора в Electro 2025, крупнейшей российской выставке электротехники, которая запланирована на 1−4 апреля, очевидно, чтобы воспользоваться высоким спросом на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной войной.

Читайте также россия пытается вернуть западные компании после переговоров с США — СМИ

Hyundai Motor Group также занята изучением целесообразности послевоенного рынка россии. Hyundai Motor и Kia были двумя ведущими российскими автомобильными брендами в 2021 году, но группа продала свой завод в Санкт-Петербурге в декабре 2023 года по условию, что разрешает ей выкупить завод в течение двух лет. Это означает, что группа должна решить, возобновлять ли работу российского завода до конца этого года.

По этому вопросу представитель Hyundai Motor Group сказал: «Решение не принято, и компания внимательно следит за развитием ситуации».

Кроме Hyundai Motor, ее дочерние компании Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel недавно опубликовали вакансии в россии, что свидетельствует о больших шансах на возобновление бизнеса группы в россии.

Читайте также россия не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров — Лавров

Samsung Electronics также рассматривает целесообразность возобновления своего российского бизнеса. В 2022 году компания приостановила работу своего российского завода в Калуге, производившего 1 млн телевизоров, мониторов и стиральных машин в год. Компания сохраняла свои торговые точки в стране за счет параллельного импорта, но не производила продукцию в россии и, как сообщается, передала некоторые свои производственные линии местным компаниям после начала вторжения.

В то время как корейские фирмы наращивают усилия, чтобы снова выйти на российский рынок, они сталкиваются со значительными проблемами, поскольку китайские конкуренты увеличили свою долю рынка во время войны. Доля рынка Xiaomi в россии по состоянию на февраль составила 20,93%, вслед за Apple — 29,21%. Samsung Electronics осталась на третьем месте с 17,31%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.