россия не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров — Лавров — Finance.ua
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россия не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров — Лавров

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россия не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров — Лавров
россия не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров — Лавров
россия не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров, а война закончится тогда, когда будут достигнуты договоренности, которые ее устроят.
Об этом заявил глава МИД россии Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре 24 февраля.
По его словам, рф готова вести переговоры с представителями Украины и с представителями Европы, но боевые действия прекратят только по результату, который устроит российскую сторону.
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«россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты договоренности, устраивающие российскую сторону. Вариант с примирением, остановкой боевых действий по линии столкновения и продумывание дальнейших шагов россию не устроит», — сказал он.
Лавров добавил, что на то, что Украина не вступит в НАТО, должна быть «железобетонная» договоренность.
Комментируя состоявшуюся на прошлой неделе встречу с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, глава российского МИД заявил, что она Москве «дала надежду на нормальный диалог» с Вашингтоном.
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Напомним, 18 февраля делегации США и россии встретились в Саудовской Аравии. Они обсуждали экономические и дипломатические отношения между странами. Представители рф и США договорились о возобновлении дипломатических миссий, назначении стран от послов.
россия и США также обсуждали российско-украинскую войну. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили, что «все стороны» в войне должны пойти на уступки для «завершения» войны. Представители россии сообщили, что для завершения войны «необходимы дипломатические усилия». Украина не участвовала в этих переговорах.
По материалам:
suspilne.media
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