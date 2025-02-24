россия не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров — Лавров Сегодня 18:00

россия не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров — Лавров

россия не будет прекращать боевые действия в Украине во время переговоров, а война закончится тогда, когда будут достигнуты договоренности, которые ее устроят.

Об этом заявил глава МИД россии Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре 24 февраля.

По его словам, рф готова вести переговоры с представителями Украины и с представителями Европы, но боевые действия прекратят только по результату, который устроит российскую сторону.

«россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты договоренности, устраивающие российскую сторону. Вариант с примирением, остановкой боевых действий по линии столкновения и продумывание дальнейших шагов россию не устроит», — сказал он.

Лавров добавил, что на то, что Украина не вступит в НАТО, должна быть «железобетонная» договоренность.

Комментируя состоявшуюся на прошлой неделе встречу с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, глава российского МИД заявил, что она Москве «дала надежду на нормальный диалог» с Вашингтоном.

Напомним, 18 февраля делегации США и россии встретились в Саудовской Аравии. Они обсуждали экономические и дипломатические отношения между странами. Представители рф и США договорились о возобновлении дипломатических миссий, назначении стран от послов.

россия и США также обсуждали российско-украинскую войну. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили, что «все стороны» в войне должны пойти на уступки для «завершения» войны. Представители россии сообщили, что для завершения войны «необходимы дипломатические усилия». Украина не участвовала в этих переговорах.

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