Переговоры «хамские», но это не самое худшее: детали соглашения о ресурсах — The Economist Сегодня 11:13

Украина ведет тяжелые переговоры с США о предоставлении американцам доступа к украинским ресурсам в обмен на гарантии безопасности и дальнейшую помощь. Американцы ведут себя крайне агрессивно и даже «по-хамски», пишет The Economist со ссылкой на украинских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Так, один из собеседников издания заявил, что это «не переговоры, а вымогательство». При этом украинские чиновники говорят, что их встречи с командой Трампа настолько необычны, что они смотрят документальные фильмы, чтобы узнать его стиль ведения переговоров. Единственное, что уже понятно: это высокий уровень агрессии, присущий трампистам.

С 12 февраля обсуждались уже три версии соглашения: «плохая», «лучшая» и «катастрофическая», выдвинутые каждый раз другими представителями Белого дома. Идея предложить США доступ к полезным ископаемым Украины в обмен на будущую военную помощь и приглашение в НАТО изначально возникла у Киева еще в сентябре. Но Трамп перевернул эту идею с ног на голову и рассматривает украинские ресурсы как компенсацию за помощь, которую уже предоставила Америка.

Согласно последней, «катастрофической» версии соглашения, говорят украинские чиновники, Киев должен был передать 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры, такой как порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству Соединенных Штатов. Взносы будут продолжаться, пока фонд не получит 500 миллиардов долларов — именно столько, по мнению Трампа, Америка израсходовала на помощь Украине с начала войны, что не является правдой.

«Если мы подпишем это в том виде, в каком оно есть, завтра нас выбросят с должности, и разъяренная толпа нас линчует», — признался журналистам один из собеседников издания.

Первую, «плохую» версию соглашения 12 февраля привез в Киев новоназначенный министр финансов США Скотт Бессент. Он дал Зеленскому час на подпись документа, но президент попросил больше времени. Версию сделки, которая была «лучше», спустя два дня привезли на Мюнхенскую конференцию вице-президент США Джей Д. Вэнс и спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Оба эти предложения не содержали обещаний помочь Украине в обороне, кроме пункта о защите фактически добываемых ресурсов.

После этого Украина представила встречное предложение. Но 20 февраля американцы ошеломили украинцев третьей, «катастрофической» версией сделки. В этот раз процессом руководил Говард Лутник, только что назначенный министр торговли США.

«Забудьте все прежние договоренности, сказали Украине, и привыкайте к идее передачи ресурсов с незначительной отдачей взамен. Соглашайтесь или откажитесь — и проиграйте войну», — пишет The Economist.

Одна из теорий состоит в том, что версия сделки от Лутника была наказанием за то, что Киев не принял первые две версии соглашения. Отказ украинцев разозлил американского президента.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил автору публикации, что переговоры «хамские», но «это не самое худшее, что может быть». «Все остальное, что произойдет позже, будет хуже», — сказал он, а The Economist добавил, что эти переговоры проходят на фоне слухов о возможном блокировании связи Starlink для Украины и полной остановке американской помощи.

УНІАН По материалам:

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