В Европе снизились цены на газ на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии — Finance.ua

В Европе снизились цены на газ на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии Сегодня 12:12

В Европе снизились цены на газ на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Цены на газ в Европе снизились. Трейдеры ожидают результатов переговоров между официальными лицами США и россии в Саудовской Аравии, которые длились около 12 часов.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на нефть упали на 1,8% после незначительного роста накануне.

Газовые трейдеры следят за тем, как продвигается остановка огня, к которому подталкивает президент США Дональд Трамп, на фоне предположений, что перемирие может привести к возвращению поставок российского газа в Европу.

Регион заканчивает зиму с запасами ниже обычного и перспективами сложного сезона накопления запасов. Поставки российского газа через Украину прекратились в начале января, когда истек срок действия соглашения о транзите, а это значит, что Европа теперь получает еще меньше топлива от своего бывшего главного поставщика.

Сезонные цены по-прежнему указывают на отсутствие рыночных стимулов для закачки газа в хранилища в летний период. Есть риск, что в начале сезона закачка газа будет происходить медленно, поскольку трейдеры ожидают коррекции цен или увеличения предложения на рынке.

Голландские фьючерсы подешевели на 1% до 42,30 евро за мегаватт-час.

УНІАН По материалам:

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