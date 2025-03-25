В Европе снизились цены на газ на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии — Finance.ua
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В Европе снизились цены на газ на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии

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В Европе снизились цены на газ на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии
В Европе снизились цены на газ на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Цены на газ в Европе снизились. Трейдеры ожидают результатов переговоров между официальными лицами США и россии в Саудовской Аравии, которые длились около 12 часов.
Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на нефть упали на 1,8% после незначительного роста накануне.
Газовые трейдеры следят за тем, как продвигается остановка огня, к которому подталкивает президент США Дональд Трамп, на фоне предположений, что перемирие может привести к возвращению поставок российского газа в Европу.
Регион заканчивает зиму с запасами ниже обычного и перспективами сложного сезона накопления запасов. Поставки российского газа через Украину прекратились в начале января, когда истек срок действия соглашения о транзите, а это значит, что Европа теперь получает еще меньше топлива от своего бывшего главного поставщика.
Сезонные цены по-прежнему указывают на отсутствие рыночных стимулов для закачки газа в хранилища в летний период. Есть риск, что в начале сезона закачка газа будет происходить медленно, поскольку трейдеры ожидают коррекции цен или увеличения предложения на рынке.
Голландские фьючерсы подешевели на 1% до 42,30 евро за мегаватт-час.
По материалам:
УНІАН
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