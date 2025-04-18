Raiffeisen приостановил продажу российской «дочки» на фоне потепления отношений между рф и США — FT — Finance.ua
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Raiffeisen приостановил продажу российской «дочки» на фоне потепления отношений между рф и США — FT

Фондовый рынок
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Raiffeisen приостановил продажу российской «дочки» на фоне потепления отношений между рф и США — FT
Raiffeisen приостановил продажу российской «дочки» на фоне потепления отношений между рф и США — FT
Австрийский Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, до сих пор работающий в россии, приостановил попытки продать свое российское подразделение.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Решение связано с политическим потеплением между Вашингтоном и москвой, говорят собеседники издания.
В феврале 2025 года банк свернул подготовку к продаже из-за возобновления диалога между США и рф, говорят два собеседника издания, знакомые с переговорами. Один из них отметил, что Raiffeisen хочет оценить ситуацию и понять, изменится ли позиция США.
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Еще один источник сообщил, что серьезные попытки продажи «прекращены», но ситуация может измениться.
В банке официально заявили, что процесс продажи продолжается, однако совершение сделки пока делает невозможным судебный спор. «Акции Raiffeisen в российском банке заблокированы, поэтому соглашение невозможно», — заявил RBI.
FT отмечает, что в это время США, ранее предупреждавшие банк о риске ограничения доступа к американской финансовой системе из-за работы в россии, начали проявлять интерес к возобновлению экономического сотрудничества с москвой. Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после третьей встречи с путиным в этом году заявил, что обсуждаются «очень привлекательные коммерческие возможности».
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После вторжения россии в Украину в 2022 году Raiffeisen испытал давление со стороны регуляторов ЕС и США с требованием выйти из российского рынка.
Однако в сентябре 2024 года российский суд заморозил акции дочерней компании банка, а в январе 2025 обязал Raiffeisen выплатить €2 млрд компенсации. Банк заявил, что это заблокировало возможность передачи активов.
Несмотря на три года войны, банк продолжил работу в россии. В прошлом году ЕЦБ призвал Raiffeisen и другие европейские банки ускорить выход с рынка, если продажа невозможна.
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После этого Raiffeisen сократил кредитование и прекратил привлечение новых клиентов, однако сохранил больший бизнес, чем конкуренты.
Судебные процессы повлияли на финансовые показатели RBI: в четвертом квартале 2024 года Raiffeisen понес чистый убыток в $926 млн — первый квартальный убыток за девять лет. Апелляция назначена на 24 апреля 2025-го.
По материалам:
Forbes.ua
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