Raiffeisen приостановил продажу российской «дочки» на фоне потепления отношений между рф и США — FT Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

Raiffeisen приостановил продажу российской «дочки» на фоне потепления отношений между рф и США — FT

Австрийский Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, до сих пор работающий в россии, приостановил попытки продать свое российское подразделение.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Решение связано с политическим потеплением между Вашингтоном и москвой, говорят собеседники издания.

В феврале 2025 года банк свернул подготовку к продаже из-за возобновления диалога между США и рф, говорят два собеседника издания, знакомые с переговорами. Один из них отметил, что Raiffeisen хочет оценить ситуацию и понять, изменится ли позиция США.

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Еще один источник сообщил, что серьезные попытки продажи «прекращены», но ситуация может измениться.

В банке официально заявили, что процесс продажи продолжается, однако совершение сделки пока делает невозможным судебный спор. «Акции Raiffeisen в российском банке заблокированы, поэтому соглашение невозможно», — заявил RBI.

FT отмечает, что в это время США, ранее предупреждавшие банк о риске ограничения доступа к американской финансовой системе из-за работы в россии, начали проявлять интерес к возобновлению экономического сотрудничества с москвой. Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после третьей встречи с путиным в этом году заявил, что обсуждаются «очень привлекательные коммерческие возможности».

После вторжения россии в Украину в 2022 году Raiffeisen испытал давление со стороны регуляторов ЕС и США с требованием выйти из российского рынка.

Однако в сентябре 2024 года российский суд заморозил акции дочерней компании банка, а в январе 2025 обязал Raiffeisen выплатить €2 млрд компенсации. Банк заявил, что это заблокировало возможность передачи активов.

Несмотря на три года войны, банк продолжил работу в россии. В прошлом году ЕЦБ призвал Raiffeisen и другие европейские банки ускорить выход с рынка, если продажа невозможна.

После этого Raiffeisen сократил кредитование и прекратил привлечение новых клиентов, однако сохранил больший бизнес, чем конкуренты.

Судебные процессы повлияли на финансовые показатели RBI: в четвертом квартале 2024 года Raiffeisen понес чистый убыток в $926 млн — первый квартальный убыток за девять лет. Апелляция назначена на 24 апреля 2025-го.

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