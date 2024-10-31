Raiffeisen осуществляет «ускоренное сокращение бизнеса», но полностью уйти из России пока не готов — глава банка
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) пока не готова уйти из россии без компенсации за свой российский бизнес.
Глава финансовой группы Йоган Штробль сказал об этом журналистам во время телефонной конференции по итогам третьего квартала, сообщает деловое издание Frank Media.
Райффайзенбанк продолжает принимать меры по сокращению бизнеса в россии и будет придерживаться этой стратегии в дальнейшем. Однако, по словам Штробля, конкретного плана выхода из страны у банка пока нет.
«Мы можем изучить возможности частичного или полного выхода из бизнеса, а пока мы этого не сделаем, ускоренное сокращение бизнеса — наш основной сценарий», — заявил он.
Райффайзенбанк остается одним из крупнейших западных банков в россии, он объявил о планах свернуть деятельность в стране еще в первые недели после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Весной 2023 г. стало известно, что Европейский центральный банк требует от RBI плана действий по сокращению присутствия на российском рынке.
Банк ввел ограничения для своих клиентов в россии. Переводы в долларах и евро закрыты, срочные вклады больше не открываются, депозиты активно сокращаются.
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